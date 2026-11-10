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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 07:10

Aviones de EE.UU. abandonaron base británica por presunta amenaza iraní, según medios

Imagen de archivo.
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Varios aviones militares de Estados Unidos abandonaron una base aérea británica debido a una supuesta amenaza procedente de Irán, la segunda medida similar que hace Washington en el Reino Unido en los últimos meses, según recogen hoy varios medios de este país.

Por EFE
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El Gobierno británico no quiso hacer este martes comentarios sobre una información anticipada por el diario The Wall Street Journal, que afirma que los aparatos fueron retirados ayer lunes de la base de la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés) de Mildenhall, en el condado de Suffolk, en el sureste de Inglaterra.

Según precisa el rotativo, dos aviones cisterna de EE.UU. que estaban en Mildenhall fueron desviados a Alemania a primera hora del lunes y, más tarde, otros aviones cisterna fueron también llevados a territorio alemán y a otros lugares.

Esta medida se tomó en respuesta a una amenaza proveniente de Irán, informó el periódico, citando a funcionarios estadounidenses.

Lea más: Trump ve un “impulso positivo” para un acuerdo con Irán tras recibir al primer ministro de Catar

Un portavoz del Ministerio británico de Defensa dijo hoy que no suelen “hacer comentarios sobre las actividades de otros países. Las aeronaves y otros activos se desplazan con regularidad en función de las necesidades operativas”.

Además, la ministra británica de Educación, Lucy Powell, afirmó también hoy a la BBC que no podía hacer comentarios sobre cuestiones operativas, pero “pueden estar seguros de que nos tomamos la seguridad de nuestras bases muy en serio y siempre actuaremos basándonos en información de inteligencia cuando es necesario”.

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Este caso sale a la luz semanas después de que EE.UU. sacara a sus bombarderos de la base aérea de la RAF en Fairford, en el oeste de Inglaterra, a raíz de un incidente de seguridad presuntamente vinculado a Irán al ser observadas unas furgonetas sospechosas cerca del lugar.

Hasta ahora ocho hombres han sido detenidos en el marco de una investigación policial antiterrorista en curso en relación con Fairford, desde donde partían aviones estadounidenses que realizaban ataques contra Irán.

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