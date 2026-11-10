Ucrania y Rusia se reúnen en Abu Dabi en busca de una salida a la guerra

Los medios estatales rusos publicaron una imagen de las delegaciones de Kiev y Moscú sentados frente a frente, con los enviados estadounidenses presidiendo la mesa.

Al comienzo del encuentro, el primero de este tipo desde febrero, el emisario estadounidense Jared Kushner, pidió un “nuevo” marco de seguridad para Ucrania y Rusia, pero también para Europa, que garantice “décadas, si no siglos, de paz”.

“La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (...), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco”, afirmó el yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Preocupación en Europa

Este tipo de comentarios preocupan a Europa, alarmada por la intención de Trump de alcanzar un acuerdo con Rusia sobre seguridad europea.

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Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umiérov, representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como autoridades de la UE, mantendrán conversaciones separadas con Ucrania en Abu Dabi.

El Kremlin insistió en que Europa no participará de las conversaciones, y afirmó que la negociación será “trilateral”.

Trump presiona para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial desde que regresó al poder, pero las rondas previas no han logrado avances. Y desde febrero, la guerra contra Irán relegó las negociaciones a un segundo plano.

Europa y Ucrania temen que Washington fuerce a Kiev a aceptar un acuerdo que implique una capitulación de facto, dado el acercamiento de Trump a Moscú este año.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han muerto cientos de miles de personas y millones han sido desplazadas, sin que el Kremlin muestre intención alguna de dar marcha atrás.

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Trump sugirió antes de las conversaciones, en las que participa su otro emisario, el empresario estadounidense Steve Witkoff, que Ucrania tendrá que ceder territorio.

Rusia ocupa grandes extensiones de Ucrania, pero sus fuerzas no han podido tomar la totalidad de la región oriental de Donetsk.

Moscú exige a Kiev renunciar a las partes de la región aún bajo su control y advierte que, de no hacerlo, continuará con su ofensiva. Ucrania se niega pese al elevado costo humano y material del conflicto.

“Ninguna expectativa”

Rusia intensificó sus ataques antes de las conversaciones y lanzó uno de sus bombardeos más mortales que, según Kiev, mató a 55 personas que hacían fila para recibir ayuda humanitaria en una localidad en la línea del frente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo considera parte de la estrategia de “ejercer presión sobre Ucrania” en las negociaciones.

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El líder ruso, Vladimir Putin, ha rechazado las propuestas de una tregua fronteriza y de conversaciones directas con Zelenski.

La esperanza de un acuerdo es baja.

“No tenemos ninguna expectativa particular”, comentó a la AFP un alto cargo ucraniano en Kiev.

Expertos ucranianos dijeron a la AFP que Kiev podría presionar por treguas locales en la cita.

Un reciente alto el fuego en la región de Jersón fue un “precedente muy positivo”, indicó a la AFP el experto en política ucraniana, Volodimir Fesenko. Según él, Kiev buscará “desescalar la guerra mediante treguas locales”.

Poco antes de la invasión en 2022, Moscú dio un ultimátum a Occidente para que la OTAN retire sus tropas de Europa oriental.

El diplomático que dio el ultimátum, Serguéi Riabkov, forma parte de la delegación rusa, que estará encabezada por Vladimir Medinski, un nacionalista asesor de Putin.

Kushner y Witkoff han sido acusados de ser blandos con Rusia y medios estadounidenses han revelado que ambos están negociando acuerdos comerciales con Moscú.