Díaz-Canel pide librar a La Habana de "la desidia y la indisciplina" en su 507 aniversario

"Cumple años La Habana y nos recuerda todo lo que le debemos sus habitantes, en la medida de lo posible y hasta de lo imposible, para librarla de los dolorosos impactos del bloqueo, pero también de la desidia y la indisciplina social", aseveró el mandatario cubano -en la red social X-.

San Cristóbal de La Habana, como se llamó inicialmente la ciudad, fue la última de las siete villas fundadas en la isla por el conquistador español Diego Velázquez durante una misa oficiada a la sombra de un árbol de ceiba y frente al mar el 16 de noviembre de 1519, cuando quedó establecida definitivamente la capital de Cuba.

La Habana, cuyo casco viejo fue declarado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 1982, vive -como todo el país caribeño- sumida en una de las peores crisis económicas y humanitarias de Cuba con prolongados apagones, escasez de alimentos, combustible y medicinas, inflación desbordante y dolarización de la economía.

A todo lo anterior se suman problemas con el abastecimiento de agua para unos 500.000 habitantes y la acumulación de basuras en la mayoría de sus calles, una situación que no ha podido ser resuelta por el Estado cubano durante décadas.

El presidente cubano reconoció este mes que "el problema del agua es uno de los más sensibles del país" y expuso entre sus causas el "bloqueo (de EE.UU. a la isla), la crisis energética, las redes envejecidas", pero también "la negligencia, la indolencia y la falta de coordinación" de las autoridades.

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Desde 2023, el Gobierno cubano señaló que en la capital menos de un 40 % de los equipos de recogida de basura estaban operativos entonces, y no se contaba tampoco con la cantidad de contenedores necesarios para una ciudad que genera diariamente unos 30.000 metros cúbicos de desechos sólidos, según datos oficiales.

La basura que se amontona es foco de infecciones y prueba de ello fue una intensa campaña lanzada por el Estado cubano, que declaró en 2025 la "higienización" de La Habana como un asunto prioritario; tras reconocer entonces la epidemia de chikunguña y dengue, que -según cifras oficiales- provoco la muerte de unas 65 personas y un total de 81.909 infectados en la isla.