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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 01:06

León XIV llama a oír el “grito de la tierra” y “de los pobres” en la Amazonía de Perú

El papa León XIV posa con integrantes de comunidades indígenas este domingo, en Pucallpa (Perú). León XIV denunció la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones. EFE
El papa León XIV posa con integrantes de comunidades indígenas este domingo, en Pucallpa (Perú). León XIV denunció la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones. EFE John Reyes Mejia

El papa León XIV llamó este domingo a escuchar el “grito de la tierra” y “de los pobres” ante la explotación que amenaza a la Amazonía, en un severo discurso en la selva de Perú, tras haber desafiado más temprano la altura de la andina Cusco.

Por ABC Color
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El líder de los 1.400 millones de católicos, que vivió casi dos décadas en Perú, también pidió “justicia” para los líderes indígenas asesinados por defender sus tierras y denunció el “abandono” de las comunidades autóctonas por parte del Estado.

Tras haber empezado el día en Chiclayo, donde había sido obispo, León XIV voló desde Cusco, a 3.400 metros de altitud, a la calurosa Pucallpa, una importante ciudad en medio de los bosques tropicales, convertida en el epicentro de la deforestación en el país.

Fue la jornada más agotadora de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina y que concluirá el lunes en Lima, un mes después de haber sido operado de un cáncer en el pulmón.

¡El papa, el papa, en tierra colorada!”, gritaban unos niños al recibirlo en el aeropuerto de Pucallpa. Varias comunidades indígenas, en sus trajes típicos, esperaban su paso en un bulevar.

La temperatura alcanzó los 36 °C y un camión de bomberos arrojaba chorros de agua para refrescar a los fieles.

El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, dijo el sumo pontífice en un encuentro con misioneros y líderes nativos.

Al lado del caudaloso río Ucayali, se refirió a las “heridas” dejadas por la “deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas” por la minería “irregular” y los derrames de petróleo “que no son accidentes fortuitos”, así como a la captación de jóvenes por parte del narcotráfico.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, una superficie del tamaño de Bélgica, según el gobierno peruano.

Lea más: El papa reza el ángelus en la Plaza de Armas de Cusco, donde concentró a 500.000 personas

“Abandono”

El papa León XIV saluda a su llegada a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, este domingo en Cusco (Perú). EFE
El papa León XIV saluda a su llegada a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, este domingo en Cusco (Perú). EFE

Lissete Mendoza, una enfermera de 41 años, fue a ver al papa con sus dos hijos. Agradeció que “haya volteado a mirar a los pueblos indígenas” que “muchas veces” son “vulnerados, humillados”.

En el país, entre 2012 y 2025, fueron asesinadas o desaparecieron al menos 66 personas por proteger el ambiente y territorios ancestrales, según la ONG Global Witness.

La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo el papa.

También calificó de “inaceptable” que en muchas comunidades el “acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

Más tarde, ofició una misa. Los fieles abarrotaron un complejo deportivo con capacidad para 70.000 personas. Varios miles quedaron fuera y algunos subieron sobre sillas o a techos de vehículos para alcanzar ver algo.

La violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, sentenció.

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