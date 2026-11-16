León XIV recibe llaves del Callao y replica su tradicional expresión: "¡Chim Pum, Callao!"

El pontífice recibió las llaves del Callao de manos de alcalde provincial, César Pérez, a la salida de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde dan asilo a adultos mayores sin hogar y sin familia, con quienes el papa compartió unos minutos.

El alcalde del Callao también le obsequió al papa una camiseta rosada del Sport Boys, el equipo de fútbol de esta ciudad portuaria.

"¡Chim Pum, Callao! ¡Chim Pum, Callao!", exclamó León XIV al replicar el típico grito de júbilo del Callao para agradecer el recibimiento y los honores que se le confirieron con las llaves de la ciudad.

La misma expresión de alegría de los chalacos (gentilicio del Callao) fue gritada en diversas ocasiones por los ancianos del centro de acogida que visitó el pontífice.

En su trayecto por el Callao, el vehículo en el que se traslada el papa también pasó por la estatua más grande del mundo realizada en su honor, de catorce metros de altura, instalada en un parque de esta ciudad frente al océano Pacífico.

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Posteriormente, el papa se dirigió a la Base Aérea de Las Palmas, en la capital Lima, para oficiar una multitudinaria eucaristía, con la que culminará su primera gira por América Latina, que lo llevó también a Uruguay y Argentina.

La visita del papa a Perú, de seis días de duración, ha supuesto su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.