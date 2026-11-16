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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:05

Trump asegura que podría reunirse con Kim Jong-un en la ciudad china de Shenzhen

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Washington, 16 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que es posible que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde tiene previsto acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

Por EFE
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En un intercambio con medios antes de iniciar una gira por Asia, que arranca con su participación el martes en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Trump aseguró que existe la posibilidad de volver a verse con Kim en Shenzhen, donde también tiene en principio previsto un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y una reunión trilateral con Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno", explicó el mandatario, que detalló que la presencia del líder norcoreano depende del presidente chino.

"Podríamos contar con la presencia de Kim Jong Un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", añadió Trump.

Sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con el mariscal norcoreano desde junio de 2019, cuando ambos celebraron una breve reunión en la frontera intercoreana en la que no lograron desatascar el diálogo sobre desnuclearización.

Esas conversaciones no avanzan desde que Trump considerara insuficiente la oferta de desarme norcoreana presentada en la cumbre de Hanoi de febrero de 2019.

Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, el magnate inmobiliario ha expresado repetidamente su deseo de volver encontrarse con Kim, con el que dice tener una gran relación personal, mientras que Pionyang no se ha mostrado abiertamente a favor de esa posibilidad y ha exigido a Estados Unidos, con quien técnicamente sigue en guerra, que cambie su actitud general hacia Corea del Norte.

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