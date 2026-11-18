Después de una temporada de relativa calma desde septiembre, las hostilidades escalaron en los últimos días, con varios ataques de Irán sobre Baréin y el bombardeo estadounidense sobre esta isla en el estratégico estrecho de Ormuz.

“La continuación de estas agresiones constituye una escalada peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió apuntando, entre otros objetivos, a países del Golfo aliados de Washington. Un alto el fuego en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos, pero el frágil acuerdo se rompió en verano.

El ejército kuwaití dijo el miércoles que estaba “contrarrestando ataques con drones” y alertó a la población de posibles explosiones como consecuencia de “la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa antiaérea”.

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Poco después, el ejército iraní confirmó haber lanzado “drones de combate y drones suicidas” que habían “atacado sistemas de defensa antiaérea Patriot”, así como “plataformas de lanzamiento de drones y misiles” del ejército estadounidense en Kuwait.

En Baréin, las fuerzas armadas anunciaron que habían repelido “traicioneros ataques aéreos iraníes” contra el archipiélago. Desde el viernes, y por primera vez desde septiembre, Irán lo ha atacado en cuatro ocasiones.

Los dos países del Golfo, donde hay una importante presencia militar estadounidense, emitieron alertas para advertir a la población de un peligro inminente.

Anteriormente, Irán había informado de un ataque estadounidense contra instalaciones de la isla de Qeshm, que ya había sido objeto de bombardeos estadounidenses a principios de noviembre.

“Legítima defensa”

Un responsable militar estadounidense afirmó a la AFP que aviones de combate de Estados Unidos habían utilizado “munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm”.

El ataque respondía a “un acto de legítima defensa”, añadió el responsable, que habló bajo condición de anonimato, y precisó que era una respuesta a una “agresión contra personal e intereses estadounidenses”.

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El martes, Irán reivindicó un ataque contra una base estadounidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado “un sistema de radar” de la base de Sheikh Isa en respuesta a las “repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército estadounidense.

Los disparos fueron interceptados el martes, según las autoridades bareiníes.

Teherán ya había atacado a los países del Golfo aliados de Washington en el momento álgido de la guerra regional, con bombardeos casi diarios. Posteriormente, los enfrentamientos se concentraron en el estratégico estrecho de Ormuz, donde la navegación sigue estando muy complicada.

Por otra parte, la coalición liderada por Arabia Saudita, que apoya al Gobierno yemení frente a los hutíes, anunció el miércoles que había interceptado un misil de crucero lanzado por estos combatientes proiraníes en dirección a la capital, Riad.

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Baréin concentra numerosos objetivos estratégicos y alberga una de las principales bases navales estadounidenses del mundo, lo que lo convierte en el país “más vulnerable a los ataques”, explicó Andreas Krieg, analista del King’s College de Londres.

El reino está gobernado por una minoría sunita, mientras que la mayoría de la población es chiíta, al igual que en Irán.

La guerra en Oriente Medio debería figurar en la agenda de una cumbre tripartita sin precedentes que se celebrará el jueves en China entre Donald Trump y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan meses estancadas.