"Ambos estamos buscando cómo ayudar con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, y nos gustaría verla acabar", declaró Trump al inicio del encuentro bilateral, celebrado en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen (sureste).

El mandatario estadounidense adelantó además que espera que "algo salga" de la reunión trilateral que mantendrá este jueves con Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que se prevé que aborden el conflicto ucraniano.

China ha mantenido una postura ambigua ante la guerra en Ucrania desde su estallido, al reclamar una solución negociada sin condenar la invasión rusa, mientras ha reforzado sus vínculos políticos y económicos con Moscú.

Sobre Oriente Medio, Trump aseguró que Washington y Pekín tienen un interés común en garantizar que "la energía circule por el estrecho de Ormuz" y evitar que Teherán se haga con armamento nuclear.

Se calcula que alrededor del 40 % de las importaciones chinas de petróleo y gas circulan por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las principales rutas marítimas del comercio mundial de petróleo y gas.

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China, uno de los mayores importadores mundiales de crudo, mantiene importantes intereses energéticos en Oriente Medio, mientras que Pekín ha defendido reiteradamente una solución diplomática a la cuestión nuclear iraní.

En cuanto a Ucrania, las declaraciones de Trump se producen después de la reanudación este mes de las negociaciones entre Moscú y Kiev en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

La reunión a tres bandas se producirá además después de que Ucrania atacase este jueves por tercera vez en una semana el puente de Crimea, que une la península anexionada con la Rusia continental, en una operación que obligó a interrumpir provisionalmente el tráfico y que el Kremlin no descartó que estuviera relacionada con la cita en Shenzhen.

La inédita reunión trilateral entre Trump, Xi y Putin, prevista para la tarde local en Shenzhen, tendrá asimismo sobre la mesa el control de los arsenales nucleares, aunque la Casa Blanca ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Xi y Putin ya mantuvieron este miércoles un encuentro bilateral en el que reivindicaron su cooperación estratégica y defendieron un orden internacional multipolar.