"Fue un viaje excelente y de gran trascendencia", escribió el mandatario en un breve mensaje de su red Truth Social, en el que señaló que la cita con la prensa será en la Casa Blanca.

Además de los detalles sobre el inédito encuentro trilateral con Xi y Putin, Trump aseguró que también hablaría en la rueda de prensa "sobre los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países".

En esa histórica reunión celebrada en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Shenzhen, Trump, Xi y Putin hablaron sobre la necesidad de que las tres potencias con los mayores arsenales atómicos eviten una escalada nuclear, además de pactar un aumento de la producción petrolera para blindar el suministro energético global.

En Shenzhen, los tres líderes también abordaron la guerra de Ucrania, al menos en los encuentros bilaterales que mantuvieron.

El propio Putin aseguró que se le dedicó "mucha atención" al conflicto por iniciativa del estadounidense y defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva", como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

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En su gira por Asia, Trump también visitó Manila con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para impulsar negocios e inversiones con Filipinas y otros países de la región e impulsar un acuerdo comercial con Tailandia que todavía está pendiente de una firma definitiva.