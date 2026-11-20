La conferencia, la primera de estas características desde 2013, reunió durante cinco días a más de 1.500 delegados, incluidos representantes de 154 países, para abordar los desafíos de una industria afectada por el encarecimiento del combustible, las limitaciones de capacidad y la fragmentación normativa.

La declaración aprobada establece tres grandes prioridades: impulsar el crecimiento y la conectividad aérea, movilizar inversiones para modernizar las infraestructuras y reforzar la capacidad institucional y la eficacia de los organismos reguladores.

Los participantes se comprometieron a seguir liberalizando el acceso a los mercados internacionales, con el objetivo de promover una competencia justa y equilibrada entre las aerolíneas, y a facilitar nuevas fuentes de financiación mediante alianzas público-privadas.

También reconocieron la necesidad de coordinar las respuestas regulatorias internacionales ante la incorporación de tecnologías emergentes, como los aerotaxis, la inteligencia artificial y los servicios digitales, garantizando su integración segura y eficiente en el transporte aéreo.

En materia medioambiental, la conferencia respaldó el acceso a fuentes de energía más limpias para la aviación y la coordinación internacional de las políticas de sostenibilidad.

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El secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, afirmó en un comunicado que los acuerdos permitirán avanzar hacia la visión estratégica del organismo para 2050, que contempla un transporte aéreo accesible para todos, con cero víctimas mortales y cero emisiones netas de carbono.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) acogió favorablemente las conclusiones, aunque advirtió de que el principal desafío será convertir los compromisos en medidas concretas.

Su vicepresidente sénior de Asuntos Externos, Thomas Reynaert, reclamó especialmente que los países de la Unión Europea respalden el mecanismo internacional CORSIA de compensación y reducción de emisiones de la aviación internacional y eviten duplicidades con la ampliación prevista del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS).

La conferencia también abordó la protección de los pasajeros, la fiscalidad aeronáutica, los costes aeroportuarios y la modernización de los controles fronterizos mediante sistemas digitales.

Las recomendaciones aprobadas serán remitidas ahora al Consejo de la OACI, organismo integrado por 40 países, entre ellos España, para su examen y eventual incorporación a las políticas, normas y planes internacionales de aviación.