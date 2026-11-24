Esta ong, habitualmente dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, se ha sumado a las críticas de las organizaciones ecologistas en un comunicado en el que denuncia que la cumbre climática desarrollada en Antalya (Turquía) "ha fallado a la hora de proteger a las comunidades más afectadas".

La COP31 finalizó sin acuerdo el pasado 22 de noviembre a pesar de haber sido la cumbre climática más larga de la historia, debido a la imposibilidad de conciliar las distintas posturas respecto al futuro de los combustibles fósiles y a la insuficiencia de dinero recaudado para financiar la adaptación climática.

HRW subraya la oferta de "sólo 50 millones de dólares en el Fondo de Adaptación para países de bajos ingresos, frente a los 120.000 millones que necesitan", lo que indica "la persistente disposición de muchos gobiernos a proteger los intereses económicos y corporativos a corto plazo, a expensas de los derechos humanos y la justicia climática".

Canineau ha recordado el caso de uno de los participantes en la cumbre de Antalya, un líder comunitario de las Islas Salomón llamado Francis Siaumari, que vivía en Walande -una pequeña isla artificial ubicada frente a la costa de Malaita, la más grande de todo el archipiélago- y que hoy se encuentra "sumergida bajo las olas" por "el aumento del nivel del mar y las tormentas intensas" que anegaron el lugar.

La comunidad indígena a la que pertenece Siamuri, compuesta por menos de un millar de personas, tuvo que organizar su propio traslado hacia tierra firme en la costa de Malaita, con "escaso apoyo gubernamental".

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Con este testimonio, la portavoz de HRW ha relacionado el fracaso de las negociaciones con el hecho de que "la subida del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos no se detiene" por lo que las comunidades más afectadas quedan abandonadas a su suerte a la hora de enfrentar este problema.

No obstante, también ha destacado la "visión de futuro" de algunos gobiernos, citando a los de Nepal y Bangladesh, por "empezar a proponer soluciones al cambio climático respetuosas con los derechos humanos".