El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso absolvió a los otros dos acusados y fijó para el 18 de diciembre la audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerán las distintas penas.

La mayoría de los condenados formaban parte de alguna de las instituciones dedicadas al combate de incendios, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio de Prevención de Desastres (Senapred) o el cuerpo de Bomberos.

El fiscal que investigó el caso, Osvaldo Ossandón, dijo a los medios a la salida de la audiencia que la Justicia resolvió que "existió una asociación criminal que cometió diversos incendios".

Según las circunstancias probadas por la justicia, los implicados provocaron cuatro focos de incendio a lo largo de una ruta que conecta localidades rurales de Valparaíso y Casablanca, paralela a la Ruta 68, que es la principal vía que une a la región con Santiago.

Los condenados utilizaron cigarrillos unidos a fósforos, que fueron arrojados entre material combustible y vegetación desde un vehículo en marcha para dar origen a un fuego que terminó abarcando 9.200 hectáreas y que alcanzó sectores poblados y áreas naturales, afectando también más de 10.000 edificaciones.

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El juez Claudio Martínez estableció en su auto que existió una coordinación entre los condenados con el objetivo de generar emergencias controladas que requirieran la intervención de equipos de combate de incendios para poder prestar sus servicios.

El grupo pretendía obtener beneficios económicos por el pago de remuneraciones y horas extraordinarias.

El 99,7 % de los incendios forestales registrados en Chile tienen origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad, según Conaf.

Con la llegada del verano austral, el país sudamericano afronta una de las temporadas de incendios forestales más desafiantes de los últimos años, con todo su territorio en riesgo ante las previsiones temperaturas sobre los 40 grados centígrados influidas por el fenómeno de El Niño.