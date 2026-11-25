Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, que mantiene una solicitud de extradición vigente.

“Por el momento, va a ser juzgado aquí en el país”, había asegurado la fiscal Ernestina Godoy, en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la tarde del lunes.

El martes en la noche, un comunicado de la Fiscalía General explicó que Meza es investigado en México por lavado de dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La dependencia confirmó que una corte estadounidense del distrito de Columbia pide la extradición del capo al que acusa de narcotráfico, reclamo que se resolverá conforme al tratado en la materia entre ambos países.

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Meza figuraba entre los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

El boletín detalló que el próximo sábado se reanuda la audiencia judicial del detenido, recluido en un penal de alta seguridad del centro del país.

“Vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”, añadió Godoy ante preguntas de si podría ser entregado a la justicia estadounidense.

Pese al señalamiento de la fiscal, el hecho es que desde febrero de 2025 México ha entregado a Estados Unidos a 92 criminales de alto perfil sin que mediara un proceso de extradición.

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El gobierno de Claudia Sheinbaum justifica estas entregas con un apartado de la ley de seguridad nacional.

Esta ofensiva contra el crimen organizado ocurre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien amaga con imponer aranceles e incluso enviar fuerzas estadounidenses a combatir a los cárteles.