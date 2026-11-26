En una entrevista con Radio Mitre, Quirno dijo, entre otras cosas, que la relación de Brasil con Irán genera "preocupación" en el Gobierno de Milei, que el proceso electoral que reeligió a Lula da Silva tuvo situaciones que "no fueron prolijas" y que el conflicto diplomático surge por "decisiones unilaterales" ajenas al Ejecutivo argentino.

"La relación de esa profundidad que tiene Brasil con Irán nos es de preocupación, pero es un país soberano y toma sus decisiones. Que las tengamos que compartir no es lo mismo", dijo Quirno cuando el periodista le preguntó por una fotografía de Lula con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante la COP31 de este mes de noviembre en Turquía.

Quirno cuestionó que ese encuentro, celebrado durante la cumbre climática a la que asistieron jefes de Estado y Gobierno de distintos países, tuvo lugar "el día posterior a que Irán declare a las Fuerzas Armadas de Argentina como organización terrorista".

"Hay una cosa clara: con Irán no vamos a ningún lado", afirmó el jefe de la diplomacia argentina.

Quirno reiteró la declaración que hizo el pasado fin de semana durante un programa de televisión, donde planteó dudas sobre el proceso electoral que llevó a la reelección de Lula: "En su momento, como lo manifestaron otros países, consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas".

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"Nadie está poniendo en duda el resultado, ni nada, pero convengamos que a los cinco minutos de terminado el comicio se hizo una orden de arresto a uno de los candidatos es algo a lo que en Argentina no estamos acostumbrados", afirmó sobre el caso judicial y la fuga de Flávio Bolsonaro precisamente a través de Argentina.

Sobre la tensa relación entre ambos gobiernos, apuntó: "Respetamos todas las decisiones que haga Brasil, (pero) no quiere decir que las compartamos. Las diferencias políticas e ideológicas que hay entre nuestros presidentes tratamos de que no impacten en la relación bilateral".

En julio pasado, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras los insultos y acusaciones de Milei contra Lula durante un acto de campaña de Bolsonaro; y desde entonces no ha regresado a Argentina.

"Brasil ha tomado decisiones unilaterales en la relación diplomática. Argentina no recibió ninguna notificación formal. Bitelli todavía no ha regresado a Argentina y, como siempre dijimos, lo esperamos con los brazos abiertos", concluyó Quirno.