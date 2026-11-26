"Tenemos 350.000 chicos que salen todos los días al mercado, tenemos que hacer una 'ley pulpín' que era una ley buena", declaró Barrios en la emisora RPP en referencia a una polémica norma con características similares que se promulgó en diciembre de 2014, lo que generó masivas protestas y movilizaciones que llevaron a que fuera derogada pocos después.

Barrios, quien participó este jueves en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) celebrada en la ciudad sureña del Cusco, afirmó que "en Perú el costo laboral es muy alto".

"En ninguna parte del mundo a uno le dan 30 días de vacaciones, tiene dos gratificaciones al año, tiene CTS (compensación por tiempo de servicios) y somos el segundo país en el mundo con más feriados", dijo.

Agregó que esos beneficios laborales implican "un costo muy elevado" para las empresas, por lo que planteó que a los jóvenes de 18 años se les debe dar una semana de vacaciones, seguro social y "media gratificación al año".

El líder empresarial consideró que los jóvenes "van a agradecer" estas medidas y dijo que se debería hacer una encuesta "entre los chicos, porque hoy día ellos están en la informalidad, no reciben nada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser interrogado sobre el rango de edades a las que se aplicaría su propuesta, Barrios sostuvo que lo mismo debe aplicarse para los trabajadores que tienen 25 años y que se debería establecer "una escala que en el tiempo, conforme se vayan capacitando, todo esto se pueda ir incrementando".

"Tenemos que resolver el ingreso a la formalidad, esa es una forma, porque estoy hablando de las pequeñas y micro empresas, una gran empresa no paga el sueldo mínimo, paga mucho más", concluyó.

La propuesta del presidente de la CCL fue ampliamente difundida por medios locales y, en principio, recibió criticas en las redes sociales, donde muchos ciudadanos defendieron los beneficios laborales y manifestaron que podrían participar en protestas si se intenta implementar la medida.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó este martes en la CADE que el Gobierno de la derechista Keiko Fujimori busca reducir la informalidad laboral en el país del 70 % a un promedio de 48 %, para lo cual se ha conformado un grupo de trabajo encargado de analizar las medidas que se propondrán.

Cuba dijo que la mayor tasa de informalidad laboral se presenta en las microempresas del país, donde llega al 90 %, lo que implica que hay "personas que trabajan todo el día, pero que no van a tener jubilación ni tienen seguridad social".

En las grandes y medianas empresas la informalidad llega a un 20 % y en las pequeñas es de 50 %, añadió.