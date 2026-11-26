La iniciativa avalada por la Cámara Alta prevé unos 165,3 billones de guaraníes (25.596 millones de dólares) para el presupuesto del año entrante.

Ese monto difiere del aprobado por los diputados el pasado 12 de noviembre, que cifró en 166,3 billones de guaraníes (unos 25.754 millones de dólares) el plan financiero del Estado para 2027.

Además, proyecta un crecimiento del producto interior bruto del 4,2 %, una inflación del 3,5 % y un déficit fiscal del 3,9 % del PIB, superior al tope máximo del 1,5 % establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2013.

El proyecto retornará a la Cámara Baja, donde podrá ser ratificado y pasar a sanción presidencial o rechazado y devuelto al Senado.

El debate del presupuesto ha quedado en medio de la crisis política que desató en el país la intervención de Ueno bank y que se cobró el cargo del ahora expresidente Santiago Peña, acusado por sus vínculos con esa entidad, que recibió millonarios fondos estatales durante su gestión.

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En septiembre pasado, el Ejecutivo de Peña -quien fue destituido en un juicio político y posteriormente detenido y enviado a prisión preventiva dentro de la investigación por el caso Ueno- estimaba gastar en 2027 unos 166,3 billones de guaraníes (unos 26.000 millones de dólares actuales) y mayores recursos a la salud.

El 11 de noviembre último, cinco días después de asumir el poder, el mandatario Pedro Alliana, quien juró al cargo en reemplazo de Peña, anunció un recorte de 20.000 millones de guaraníes (unos 3,2 millones de dólares de entonces) en los gastos de la Presidencia para el año entrante, que, aseguró, destinará para la compra de medicamentos para los hospitales.