El mensaje, escrito en español, también envía "saludos desde el aeropuerto de Costa Rica", el aeropuerto internacional de Juan Santamaría, donde Albanese estaría retenida según las últimas informaciones.

El director de Migración de Costa Rica, Homer Badilla, aseguró que las autoridades le negaron el ingreso al país debido a que tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", sin precisar de dónde proviene la alerta ni a cuáles actos terroristas se refiere.

También afirmó que Albanese representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

La jurista italiana llegó este jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría con el fin de acudir el viernes a una ceremonia en la que iba a recibir un doctorado honoris causa de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo galardón que otorga esa casa de estudios.

Albanese llegó a Costa Rica proveniente de Francia y la Dirección de Migración informó que en el aeropuerto "quedó a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país".