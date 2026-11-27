"La Policía Profesional de Migración aplicó un rechazo al ingreso de esta persona con sustento en lo que indica la Ley General de Migración, en virtud de que esta señora tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", declaró Badilla en un video enviado a los medios, sin precisar de dónde proviene la alerta ni a cuáles actos terroristas se refiere.

El funcionario agregó que "cuando se ve comprometida la seguridad nacional, como en este caso, las autoridades policiales ejecutan taxativamente lo que indica el ordenamiento jurídico" y dijo que Albanese representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

Francesca Albanese llegó este jueves al aeropuerto internacional Juan Santamaría con el fin de acudir el viernes a una ceremonia en la que recibiría un doctorado honoris causa de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo galardón que otorga esa casa de estudios.

El Consejo Universitario de la UCR había alertado en un comunicado que la Dirección General de Migración y Extranjería estaba impidiendo el ingreso de la jurista de origen italiano y expresó que "lamenta profundamente esta situación".

La UCR reafirmó su "compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista que históricamente ha caracterizado a la academia costarricense".

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Albanese llegó a Costa Rica proveniente de Francia y la Dirección de Migración informó que en el aeropuerto "quedó a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país".

Diputados del izquierdista Partido Frente Amplio presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional para intentar que Alabanese pueda ingresar a este país, que durante los gobiernos derechistas de Rodrigo Chaves (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-2030) ha tenido posiciones afines a Israel en foros internacionales.

La Sala Constitucional confirmó que ha dado curso al hábeas corpus y emitió una medida cautelar en la que ordena a las autoridades adoptar medias para que Albanese no abandone Costa Rica hasta que los magistrados resuelvan el recurso, salvo que ella decida irse por voluntad propia.

La Universidad de Costa Rica tenía previsto recibir a la jurista italiana el viernes en sus instalaciones para entregarle un doctorado honoris causa.

El Semanario Universidad, de la UCR, informó que el doctorado honoris causa es la máxima distinción que entrega la casa de estudios y que en el caso de Albanese responde a "la relevancia global de su contribución humanitaria y académica" y a su "postura ética, independiente, y basada rigurosamente en el derecho internacional".