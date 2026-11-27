Este pequeño tributo es uno de los elementos más destacados de la colección de 32 documentos de la "prensa de la arena" que la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) guardó durante décadas en sus archivos y que desde el año pasado busca poner en valor en coincidencia con el 90 aniversario del comienzo de la Guerra Civil española.

El homenaje, que se publicó mecanografiado en un boletín de 1939 llamado 'C.N.B. – Centre d'hébergement Narbonne', está firmado por el poeta de la generación del 36 Bernardo Clariana (Carlet, Valencia, 21 de julio de 1912 – Carcassona, Francia, 1962), quien eligió comenzarlo con las palabras de Antonio Machado sobre la muerte de Lorca: "Se le vio caminar entre fusiles por una calle larga", un verso del poema 'El crimen fue en Granada'.

Es un texto en prosa, político, que elogia la obra del responsable de 'Romancero gitano' y afirma que los soldados expatriados se saben de memoria sus versos porque "al fin y al cabo, tenía algo de gitano y de torero nuestra guerra contra la guardia civil y los cuernos del fascismo".

"Era el alma del mejor equipo poético español, de la mejor brigada de choque de la Poesía española contra toda mistificación de nuestro arte popular intentada, para sus finalidades reaccionarias, por miserables señoritos poetas", define el que fuera también profesor de latín y militante republicano.

El texto de Clariana se acompaña además de una conmovedora ilustración en acuarela firmada por Tomás Auñón, un reconocido arquitecto y pintor formado en Madrid, que representa de una manera tan sobria como contundente el asesinato de Lorca.

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En ella se recortan contra un inocente cielo azul los cipreses de un cementerio, del cual apenas se ve un muro blanco con la sombra recortada de una figura con tricornio y fusil.

El periódico que incluye este homenaje forma parte de las 13 cabeceras que conserva la BNF de la denominada "presse des sables" (como la identificó el hispanista Jean-Claude Villegas)

Aunque entraron oficialmente en los fondos de la BNF en 1948, no habían sido puestos en valor hasta el año pasado, cuando los expertos Yann Kergunteuil y Fabien Douet escribieron un artículo y los digitalizaron para hacerlos libremente accesibles.

Son periódicos rudimentarios que los republicanos exiliados fabricaban en los campos de refugiados, donde sobrevivían en terribles condiciones, a menudo sobre las mismas playas francesas.

"Son ejemplos espectaculares de maestría por parte de los dibujantes y también por parte de los escritores que rinden homenaje a este gran autor de las letras mundiales", explicó a EFE Douet en la antesala de ofrecer junto a Kergunteuil, el próximo martes, una conferencia sobre este tesoro documental guardado en París.