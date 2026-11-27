Tras romper el estancamiento en las operaciones terrestres, el Ejército sudanés -respaldado por las Fuerzas Conjuntas, una coalición de movimientos armados locales que opera principalmente en Darfur contra las FAR- se adentró en las últimas semanas en Kordofán Occidental, después de haber recuperado desde agosto más del 97 % del vecino estado de Kordofán del Norte y de avanzar hacia el norte de Kordofán del Sur.

Desde mediados de noviembre, esta alianza ha tomado el control total de la zona de Al Juwai, además de avanzar hacia las localidades de Ghabish y Abu Zabad, cercanas a la frontera con Darfur, y mantener sitiada Al Nahud, la segunda mayor ciudad de Kordofán Occidental.

El comandante de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, Mohamed Didan, explicó a EFE que las operaciones de rastreo realizadas de forma coordinada han derrotado a las FAR en más de 80 aldeas y localidades, con un balance de decenas de vehículos incautados y paramilitares capturados en esas zonas.

La ofensiva golpea directamente las fuentes de financiación y suministro de los paramilitares, ya que el entorno de Al Nahud es un centro clave para la ganadería y la producción de goma arábiga, además de ubicarse junto a los yacimientos petrolíferos del estado, las principales fuentes de ingresos de esta desértica región.

Mientras, en los últimos dos meses el Ejército ha recuperado el control de las rutas que enlazan Jartum con Kordofán y Darfur, dejando únicamente las zonas desérticas de Hamra al Sheij y Um Badr aún en manos de las FAR en Kordofán del Norte.

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El dominio de esta vía permite abrir o bloquear el acceso entre la capital y el oeste del país, facilitar el movimiento de tropas y suministros, sostener el comercio interior y condicionar tanto la llegada de ayuda humanitaria como la presión militar sobre Darfur.

Analistas militares coinciden en que el dominio de Kordofán permitirá desmantelar las redes de mando y control de las FAR en Darfur, dada la estrecha interconexión geográfica, vial y tribal entre ambas regiones.

El experto militar Abu Bakr Abdelrahim aseguró a EFE que Kordofán es una zona estratégica clave y que su control "proporciona al Ejército una plataforma de lanzamiento geográfica y de campo avanzada que va estrechando gradualmente el cerco alrededor de las fronteras de Darfur".

Según explicó, esto abre múltiples ejes de ataque: a través del desierto, hacia el oeste rumbo a Al Fasher, o hacia el suroeste.

Por su parte, el analista Jalid Abu al Fadel señaló que "la coordinación entre el Ejército y las Fuerzas Conjuntas está reconfigurando el mapa de control en la región de Kordofán y allanando el camino para una nueva fase de presión militar cuyas repercusiones directas se cruzan con las batallas previstas en Darfur".

Al Fadel añadió que obligar a las FAR a librar batallas defensivas en Kordofán Occidental las fuerza a enviar refuerzos desde Darfur, lo que agota sus reservas de combustible y vehículos, eleva el coste de sus bajas y alivia la presión militar en otros frentes, como la región del Nilo Azul (sureste).

El retroceso militar en Kordofán ha agravado la crisis moral y organizativa de las FAR, que afrontan una oleada de deserciones que, según observadores, podría conducir a su desintegración si continúa la fuga de mandos sobre el terreno.

Aunque no existen cifras oficiales, los reportes indican que varios miles de comandantes han abandonado el grupo -muchos mediante entregas coordinadas con la inteligencia militar- desde que en octubre de 2024 el comandante de las FAR en el estado de Al Yazira (centro), Abu Aqla Kikil, se uniera al Ejército, seguido por otros líderes cercanos a la cúpula paramilitar.

El investigador militar Al Amin Muhamad al Tayeb, señaló a EFE que la recuperación de Kordofán por parte del Ejército ha llevado a numerosos comandantes de campo y unidades de élite a "abandonar el barco antes de que se hunda".

Según Al Tayeb, la marcha de estos grupos con sus armas y vehículos no solo merma el arsenal de las FAR, sino que siembra un clima de sospecha y desconfianza generalizada entre los comandantes restantes, debilitando su toma de decisiones en un momento crítico del conflicto.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 a raíz de una lucha de poder entre el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. El conflicto ha dejado ya decenas de miles de muertos, alrededor de 14 millones de desplazados y una grave crisis alimentaria en un país fragmentado, cuya capital, Jartum, fue recuperada por los militares en marzo de 2025.