Los abogados de Patterson presentaron el recurso en el último día del plazo legal desde que el Tribunal de Apelaciones de Victoria, al sur del país, rechazó su impugnación de la condena y aceptó, en cambio, la petición de la Fiscalía para endurecer la pena.

El Tribunal Superior deberá decidir ahora si concede un permiso especial para examinar el caso, una resolución que podría demorarse varios meses.

La mujer, de 52 años, fue declarada culpable en julio de 2025 de los asesinatos de sus exsuegros, Don y Gail Patterson, y de la hermana de este, Heather Wilkinson, a quienes sirvió un almuerzo de solomillos Wellington preparados con setas de la especie Amanita phalloides, conocida como oronja verde o sombrero de la muerte, en su vivienda de Leongatha, en el estado de Victoria, en julio de 2023.

El esposo de Wilkinson, Ian, también resultó intoxicado, pero sobrevivió tras permanecer 54 días hospitalizado.

Inicialmente, Patterson había recibido una condena que le permitía solicitar la libertad condicional tras cumplir 33 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró el pasado octubre que sus delitos fueron "fríos y calculados" y determinó que debía permanecer encarcelada durante el resto de su vida.

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La defensa había presentado siete argumentos para intentar anular las condenas, entre ellos, supuestas irregularidades en el proceso judicial por el alojamiento de los miembros del jurado en el mismo hotel que agentes policiales, además de objeciones a las pruebas de telefonía móvil y a las decisiones del juez del juicio, pero todos fueron rechazados.

Durante el proceso, Patterson negó haber cometido los asesinatos, sostuvo que las setas venenosas pudieron mezclarse accidentalmente con otros hongos silvestres y afirmó que había intentado destruir pruebas porque entró en pánico tras conocer la intoxicación de sus invitados.

La Fiscalía, por su parte, presentó pruebas que incluían registros de antenas telefónicas que situaban a la acusada cerca de zonas donde crecían setas venenosas, así como la desaparición de un deshidratador utilizado para prepararlas y el supuesto suministro de un teléfono falso a los investigadores.

La solicitud ante el Tribunal Superior constituye la última vía inmediata de recurso para Patterson, que podría permanecer en prisión hasta su muerte si los magistrados rechazan examinar su caso.