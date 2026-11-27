"El acuerdo comercial con Estados Unidos está cerca de culminar. El proceso y la hoja de ruta, que siempre fueron los elementos que frenaban la finalización del acuerdo, están tomando forma", aseguró Goyal de manera virtual durante un evento empresarial en Nueva Delhi.

El miércoles, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, propuso gravámenes bajo la Sección 301 contra economías como la India, la Unión Europea, Japón o China, tras una revisión sobre prácticas que, según Washington, desequilibran la balanza comercial y perjudican la industria y el empleo estadounidenses.

El esquema divulgado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) plantea subidas de hasta el 25 % para la India, aunque establece que la tasa quedaría limitada al 17 % si ambos países cierran un acuerdo comercial bilateral.

Washington argumenta que las barreras de acceso al mercado indio, la insuficiencia en la protección laboral, la represión financiera y la falta de controles restringen el comercio estadounidense y reducen las oportunidades de sus exportadores.

El Ministerio de Comercio indicó que estaba examinando la notificación de la USTR y añadió que India había comunicado a Estados Unidos que no existía un exceso de capacidad estructural en ningún sector. "India colaboró ​​de forma constructiva a lo largo de toda la investigación", recogió en un comunicado.

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El Gobierno estadounidense debe completar primero audiencias y consultas públicas en un plazo estimado de dos meses, margen en el que Nueva Delhi busca sellar el pacto, tras más de año y medio de negociaciones.

Aunque Nueva Delhi y Washington acordaron el pasado febrero un marco preliminar que rebajó del 50 % al 18 % los aranceles impuestos por la Casa Blanca, el fallo del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó los aranceles de Donald Trump dejó en vigor una tasa base del 10 %.