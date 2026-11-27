“La globalización permite todo lo que tú imaginas; llegar a la Luna, llegar a Marte y que la música hispana la canten en China, Japón y Rusia, en todos esos lugares donde no nos entienden”, expresó a EFE Medrano, nominado a tres premios.

En un año en el que artistas como el argentino Milo J ha ganado cuatro premios Latin Grammy, incluido Mejor grabación del año, o Rosalía ha conquistado los Grammy con hasta 9 nominaciones, la industria musical latina crece con su presencia en todo el mundo, incluso en artistas emergentes que pisan por primera vez países como Estados Unidos.

“Me da mucho orgullo hablarles en español cuando voy allá (Estados Unidos) y ver cómo se emocionan las personas de que hablemos español allá", aseguró el mexicano Macario Martínez nominado en la categoría de Promesa musical del año.

Acompañando a los talentos musicales más principiantes, el rapero español Kase.O recordó a sus compañeros los tiempos en los que la música en su idioma, y concretamente el género del rap, no ocupaba escenarios con “más de 10 personas” y mucho menos aún era escuchada fuera de los territorios hispanohablantes.

“Le dimos dignidad a ese movimiento que parecía que solo era de delincuentes, de gente de mal vivir, y ahora mismo el rap es el pop internacionalmente (...) los últimos años con el reggaeton, la música latina y urbana está arrasando en Tokio, Asia o EE.UU.”, evidenció Kase.O, reconocido por la propia Rolling Stone como el segundo rapero más relevante de la historia de su género en español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras más de 11 años viviendo en México, Ana Torroja ha observado el cariño que hay hacia la música española en todo el mundo, pero especialmente en la comunidad latinoamericana, que después de largas trayectorias como la suya o la de Kase.O continúan apoyándolos.

El negro fue uno de los colores protagonistas en la pasarela de los Premios Rolling Stone en Español, elegido por varios de los nominados. Entre ellos destacaron Esteman y Daniela Spalla, quienes, además de compartir escenario como dupla latinoamericana, compiten en la categoría de Mejor Álbum Cantautor por su producción discográfica ‘Amorío’.

Ambos apostaron por un atuendo de claroscuros: ella lució un vestido color menta con detalles emplumados, mientras que él optó por una chaqueta de cuero con hebillas plateadas, en sintonía con el estilo rockero que predominó entre gran parte de los asistentes.

Los mexicanos El Bogueto, NSQK y El Malilla, estos dos últimos nominados a los premios, demostraron que la moda urbana y estilo rockero pueden fusionarse, pues los dos apostaron por conjuntos tallados en cuero y lentes oscuros.

La excepción a la norma, como ya es tradición, la marcó el cantautor argentino Milo J, quien hizo su aparición en la recta final de la alfombra con atuendo que evocaba elementos típicos del folclore argentino, a través de una combinación de tonos marrones y verdes.