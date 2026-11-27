Así, se mantuvo la tendencia a la baja observada en el mercado laboral desde enero de 2025.

Entre enero y abril, la cifra de ocupados había descendido un 0,4 % interanual cada mes, mientras que entre mayo y septiembre lo hizo un 0,5 %.

Respecto al mes anterior y eliminados los efectos estacionales, el número de personas empleadas retrocedió en 21.000, lo que equivale a un 0,0 %.

De enero a septiembre de 2026, había descendido una media de 18.000 personas respecto al mes anterior.

Sin desestacionalizar, la cifra de ocupados creció en octubre en 95.000 personas o un 0,2 % respecto a septiembre.

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No obstante, este habitual aumento estacional con respecto al mes anterior fue algo menor que la media de octubre de los años 2023 a 2025, de 115.000 personas.

En tanto, según los resultados de la encuesta de población activa, el número de personas desempleadas repuntó en octubre un 7,8 % interanual, o en 126.000, hasta los 1,74 millones.

La tasa de desocupación se situó en el 4,0 %, cuatro décimas más que un año atrás.

Corregidos los efectos estacionales e irregulares, el número de personas en paro aumentó en 3.000 o en un 0,3 % respecto a septiembre, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,1 %.