"No esperamos un juicio justo de la CPI, especialmente porque este es el único caso que les queda y quieren dar una lección", afirmó hoy la política en una rueda de prensa, donde también cuestionó que la corte exija la presencia diaria de su padre a las vistas del proceso judicial.

La número dos del Gobierno apeló a la edad y la salud del exdirigente, de 81 años, quien según su defensa padece un deterioro cognitivo significativo, aunque el pasado mes de septiembre la corte lo declaró apto para afrontar el juicio.

"Realmente no puede estar sentado ocho horas al día en una silla ni mantener la atención tanto tiempo. Es injusto exigirle eso a un hombre de 81 años", subrayó Duterte, que también descartó viajar a La Haya para el inicio del juicio, previsto para el 30 de noviembre.

La Fiscalía de la CPI, que prevé presentar cerca de un centenar de testigos, acusa a Rodrigo Duterte de asesinato y tentativa de asesinato como parte de su campaña antinarcóticos, cometida en Filipinas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, cuando el archipiélago aún formaba parte del Estatuto de Roma.

Durante esos años, el exmandatario aplicó la conocida como guerra contra las drogas, una campaña que ya había puesto en marcha durante más de dos décadas como alcalde de la sureña ciudad de Davao y que más tarde extendió a todo el país como jefe de Estado.

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En total, al término de su mandato, las autoridades cifraban en 6.000 el total de muertes, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) documentaron que la cifra de víctimas podría alcanzar las 30.000 si se incluyen asesinatos perpetrados por grupos parapoliciales.

El juicio contra el expresidente coincide, además, con el proceso de destitución activo en el Senado contra su hija por presunto enriquecimiento inexplicable, cuya resolución podría llegar antes de que acabe el año.

"La renuncia está fuera de discusión", declaró Sara Duterte ante las preguntas sobre una posible dimisión antes de la sentencia de su juicio político.

Un veredicto de culpabilidad la inhabilitaría de por vida para ejercer cargos públicos y frustraría, además, su aspiración, anunciada en febrero, de competir en las presidenciales de 2028, en las que las encuestas la sitúan como favorita.