La Asamblea de Estados Partes, que se celebrará hasta el 7 de diciembre, estaba prevista inicialmente en Nueva York, pero fue trasladada a La Haya ante las sanciones estadounidenses contra cargos de la CPI y las restricciones de visados que afectan a delegaciones y organizaciones de la sociedad civil.

“Esta reunión es una oportunidad para demostrar que, a pesar de las numerosas amenazas a las que se enfrenta la Corte, los Estados están unidos en su defensa”, explica a EFE el jurista James A. Goldston, exabogado de la CPI y director de la Iniciativa de Justicia Open Society (OSJI).

La Administración de Donald Trump ha sancionado a trece jueces y fiscales y, en octubre, extendió las medidas a toda la institución, en represalia por sus investigaciones, incluida la orden de detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes en Gaza.

La presidenta de la Asamblea, la finlandesa Päivi Kaukoranta, advierte de que las sanciones “ya tienen un impacto en el funcionamiento de la Corte”.

El tribunal ha tenido que buscar alternativas a diferentes servicios, incluidos los bancarios, y al menos una veintena de organizaciones de derechos humanos han dejado de colaborar con la CPI.

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Liz Evenson, de Human Rights Watch (HRW), admitió a EFE que, como organización con sede en Nueva York, “debe cumplir con la legislación estadounidense en materia de sanciones”.

“Al mismo tiempo, estamos impugnando activamente estas sanciones ante los tribunales porque socavan la justicia internacional y han restringido el trabajo relacionado con la CPI, incluida nuestra capacidad para colaborar con algunas organizaciones palestinas que buscan justicia por crímenes de guerra cometidos en Gaza”, agregó.

El secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, reveló que una evaluación interna determinó que un 92 % de los procesos judiciales dependía, directa o indirectamente, de empresas estadounidenses o con vínculos con Estados Unidos.

“La cuestión ya no era si nuestros sistemas eran seguros, sino si esos sistemas seguirían estando a nuestra disposición”, explicó.

El tribunal ha emprendido una transición hacia tecnologías de código abierto para reducir esa dependencia y pide a la Unión Europea activar su Estatuto de Bloqueo para proteger empresas y operadores europeos frente a sanciones extranjeras.

Washington ofreció permisos temporales para mantener ciertos servicios a la CPI hasta abril, a la espera de lograr las concesiones que quiere: que la Corte renuncie a investigar a ciudadanos estadounidenses y a sus aliados, incluso si los crímenes se han cometido en un país miembro.

Esto ha abierto un debate diplomático sobre posibles cambios en el Estatuto de Roma, tratado fundador de la CPI.

Según fuentes diplomáticas citadas por la organización neerlandesa The Rights Forum, Países Bajos estaría negociando con Washington restricciones que incluirían conceder inmunidad a jefes de Estado e impedir el procesamiento de nacionales de países no miembros.

Esto podría impedir, por ejemplo, investigar a dirigentes israelíes por crímenes cometidos en territorio palestino, dado que Israel no es miembro de la CPI, aunque Palestina sí.

“Si esas informaciones son correctas, hay motivos de verdadera preocupación sobre la voluntad y capacidad de los países para defender la Corte”, alerta Goldston.

El Gobierno neerlandés asegura que no hay propuestas concretas ante la Asamblea y defiende explorar el diálogo.

La semana pasada, Tayikistán formalizó su salida del tribunal, sumándose a retiradas anunciadas este año por Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Venezuela. La CPI tiene 125 miembros y hay un periodo de transición de un año desde que un país formaliza su salida.

Mientras Rusia ha juzgado en rebeldía a funcionarios del tribunal tras la orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por crímenes en Ucrania, Washington ha prometido “desmantelar" la CPI "ladrillo a ladrillo” y ha anunciado “mayor escrutinio de los países que se nieguen a rechazar la falsa autoridad” del tribunal.

Kaukoranta considera responsabilidad de los países miembros apoyar a aquellos que están siendo sometidos a presiones, aunque reconoce que no pueden intervenir en sus decisiones internas.

La Asamblea elegirá a nuevos jueces, mientras que la elección del fiscal jefe será en 2027.

“Las sanciones no facilitan en absoluto la tarea de elegir un fiscal, solo la complican”, afirma Goldston, quien considera esencial garantizar que profesionales cualificados estén dispuestos a asumir el cargo.

El pasado verano, la CPI destituyó como fiscal al británico Karim Khan -responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu-, tras una investigación por acusaciones de conducta sexual indebida que él ha negado.