“Quiero saber cómo ustedes, que cuentan con la mejor tecnología, los mejores misiles, los mejores radares y satélites, atacaron esta escuela y por qué”, afirma a EFE Zarei padre de Alí en las ruinas del colegio Shayare Tayebe.

Con lágrimas en los ojos, explica que encontró los restos de su hijo tras cuatro días de búsqueda por morgues y hospitales y que vio cómo un forense limpiaba el rostro del niño al que había ido a identificar.

“Rezaba para que no fuera mi hijo pero lo era”, recuerda

Ahora quiere que el presidente estadounidense, Donald Trump, pida perdón y sea enjuiciado por la muerte de los niños y los profesores en ese ataque del 28 de febrero, el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El hombre cuenta que es la primera vez que visita la escuela desde la muerte de su hijo, uno de los 120 alumnos de primaria —47 niñas y 73 niños— que murieron aquel día, junto con 26 integrantes del personal de la escuela- incluida una maestra embarazada- nueve padres y un trabajador de una clínica cercana.

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De la escuela queda en pie parte del edificio de dos plantas, con las ventanas rotas y, entre bloques de hormigón y varillas retorcidas, hay retratos enmarcados de los alumnos muertos.

Así, el recinto que hasta hace poco recibía cada mañana a 403 niños y niñas distribuidos en dos plantas, se ha convertido en un museo que visitan decenas de personas cada día.

Para llegar al patio de la escuela, los visitantes pisan las banderas de Estados Unidos e Israel pintadas en el suelo de la entrada y pasan ante las fotografías de los niños muertos, colgadas en el pasillo, algunas acompañadas de una frase sobre lo que querían ser de mayores.

Una niña quería ser médica, otra soñaba con ser famosa y un niño quería ser policía, mientras que a Alí le encantaba la agricultura, amaba a los animales y quería ser veterinario.

El dolor se extiende a toda la ciudad de Minab, de 80.000 habitantes, donde Mahdie, una mujer de 64 años, lloraba como si hubiese perdido a su propio hijo.

“El ambiente que reina en Minab es de dolor, llanto e intensa tristeza, que creo perdurará por años”, cuenta a EFE entre lágrimas mientras miraba las fotos de los niños sobre los escombros.

Decenas de personas visitaban también el recinto dedicado a las víctimas en el cementerio de la ciudad, donde una mujer contó que vuelve de vez en cuando a rezar por un pariente lejano allí enterrado y por todos los niños que murieron en el “cruel bombardeo”.

Entre las visitantes estaba Soeyve Mafajeri, que viajó desde Chabahar el día del ataque y llegó a la escuela para encontrar en una ambulancia los restos de su hija, Samira Basardeh, maestra de primero de primaria en el colegio atacado.

Samira tenía 38 años, llevaba 18 ejerciendo como maestra y dejó un hijo de cinco años y una hija de 14.

“Para mí cada día que pasa el dolor es más grande”, dice su madre.

Las autoridades iraníes han denunciado el ataque como un “crimen de guerra” y responsabilizan a Estados Unidos del bombardeo.

El martes se celebró en Teherán la primera audiencia de un proceso civil iraní en el que familiares de las víctimas reclaman ante tribunales iraníes indemnizaciones a Washington, que aún no reconoce la autoría del ataque.

Amnistía Internacional atribuyó el ataque a Estados Unidos en marzo y concluyó que sus fuerzas violaron el derecho internacional humanitario al no adoptar todas las precauciones factibles para evitar daños a civiles, por lo que pidió a Washington que hiciera públicos los resultados de su investigación.

En mayo, el jefe del Mando Central estadounidense (Centcom), Brad Cooper, vinculó el impacto con un ataque de su país ante la Cámara de Representantes, cuyos miembros ya habían pedido explicaciones al Pentágono, que sigue sin divulgar sus conclusiones.

En septiembre, una misión de investigación de la ONU también halló motivos razonables para atribuir el bombardeo a Estados Unidos y consideró que el ataque pudo constituir un crimen de guerra.

En Minab no tienen dudas de que se trató de un crimen de guerra.