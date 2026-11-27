"El Gobierno no tiene ninguna intención de recurrir al Tribunal Constitucional", declaró Montenegro la noche de este jueves en una rueda de prensa al término de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

El primer ministro sostuvo que la jurisprudencia del tribunal respalda la interpretación del Ejecutivo, que considera que algunas de las disposiciones introducidas por la oposición invaden sus competencias.

El Parlamento portugués aprobó el martes el presupuesto con los votos de los dos partidos que sostienen al Gobierno minoritario de centroderecha y la abstención del Partido Socialista (PS).

Al día siguiente, Montenegro anunció en una entrevista con la televisión pública RTP que no aplicaría varias de las medidas incorporadas durante la tramitación parlamentaria.

Entre las disposiciones en disputa figuran la exención del IVA para una cesta de alimentos básicos, cambios en la tributación de los alquileres de hasta 2.300 euros y la conversión de futuros complementos extraordinarios de las pensiones en subidas permanentes.

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Montenegro defendió que el Parlamento no puede obligar al Gobierno a legislar en materias que el Ejecutivo considera de su competencia.

Seguro pidió el jueves al Gobierno y al Parlamento que aclaren sus discrepancias antes de que las cuentas lleguen a la Presidencia. Si no hay entendimiento, dijo que buscará una solución dentro del marco constitucional.

El jefe del Estado puede promulgar el presupuesto, vetarlo o pedir al Constitucional que examine las disposiciones cuestionadas antes de decidir sobre su promulgación.

Montenegro se mostró convencido de que Portugal podrá comenzar 2027 con el nuevo presupuesto, incluso si Seguro solicita una revisión previa.

Si las cuentas no entraran en vigor a tiempo, el Estado tendría que operar provisionalmente con el presupuesto anterior, con el gasto autorizado por mensualidades.

El secretario general del PS, José Luís Carneiro, acusó a Montenegro de ajustar cuentas con el Parlamento y le instó a acudir al Constitucional si albergaba dudas sobre las medidas.

La Cámara ha fijado para el 3 de diciembre el debate de urgencia solicitado por Chega, partido de extrema derecha, sobre la negativa del Gobierno a aplicarlas.