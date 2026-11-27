Estas cifras se analizaron durante I Cumbre Regional de Movilidad Sostenible de la OLACDE, celebrada en Quito con motivo del Día Mundial del Transporte Sostenible, donde los delegados de los países miembros de la organización también abordaron los avances de la electromovilidad en la región.

De acuerdo a la OLACDE, en América Latina y el Caribe se está acelerando la renovación de flotas y la eficiencia vehicular, y ya se registran unas 40.000 estaciones públicas de recarga, tres cuartas partes de ellas en Brasil.

Los 1,26 millones de vehículos registrados hasta octubre suponen un alza del 73,5 % frente a las cerca de 750.000 unidades contabilizadas al cierre de 2025, por lo que la proyección de este año duplica el parque del ejercicio anterior.

Según las estimaciones presentadas en la cita, la electrificación vehicular genera un ahorro energético de unos 5 millones de dólares diarios.

Además, con base en los precios de la electricidad y los combustibles de octubre, el uso de buses y automóviles livianos 100 % eléctricos representa un ahorro de 1.854 millones de dólares anuales (1.674 millones de dólares considerando el parque combinado actual), de acuerdo a cifras de la organización.

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Para sostener esta movilidad eléctrica, las autoridades presentes en la cumbre concluyeron que resulta clave implementar incentivos financieros y tributarios y se evaluaron exoneraciones tributarias como las aplicadas en Colombia y Costa Rica, líneas de crédito verde y esquemas de arrendamiento (leasing) de flotas para el transporte público.

También se analizaron modelos replicables en operación, incluyendo buses eléctricos urbanos, flotas logísticas de bajas emisiones y embarcaciones solares que conectan comunidades amazónicas.

Asimismo se debatió el rol del litio, cobre, níquel y grafito para baterías, motores e infraestructura de recarga, subrayando la oportunidad regional de avanzar hacia el procesamiento de minerales, la fabricación de componentes, la trazabilidad de suministros y el reciclaje de baterías, entre otros puntos.

El secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, destacó en la cumbre que cerca del 70 % de la generación eléctrica de América Latina y el Caribe proviene de fuentes renovables, ventaja comparativa que potencia la reducción de emisiones y se complementa con las reservas regionales de minerales para baterías.

La cumbre también congregó en Quito a empresas del sector, organismos multilaterales y universidades, y la organización anunció que las próximas ediciones de la cumbre se realizarán en Chile en 2027 y en Costa Rica en 2028.