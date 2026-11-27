Un comunicado oficial señaló que durante esta semana la sección consular de la embajada peruana en Moscú "logró facilitar la salida de ese país de tres compatriotas que habían sido reclutados por el ejército ruso".

"A la fecha, 58 connacionales han recibido asistencia y protección de la Embajada del Perú en la Federación de Rusia", precisó.

En el caso de los tres últimos peruanos, detalló que "se les brindó asistencia y protección y se les expidió con celeridad pasaportes de emergencia".

"A dos de ellos, se les brindó alojamiento, alimentación y pasajes aéreos", acotó antes que indicar que funcionarios de la sección consular "pudieron alertar y persuadir" a uno de los casos "para que no suscribiera el contrato de alistamiento militar, con lo cual se pudo lograr su salida de la Federación de Rusia".

Exteriores aseguró que seguirá "brindando asistencia consular a los compatriotas que lo requieran" y reiteró su llamado a los peruanos para que no acepten "ofertas de trabajo en el extranjero sin verificar su autenticidad y las condiciones, en particular aquellas que puedan derivar en la incorporación a fuerzas armadas extranjeras".

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El canciller de Perú, Carlos Espá, se reunió el pasado 9 de noviembre en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con el objetivo de "avanzar en las gestiones" para conocer el destino de 459 peruanos que, según los datos ofrecidos en ese momento, combaten en las filas del ejército ruso en Ucrania.

Espá pidió "avanzar en las gestiones políticas, humanitarias y consulares" para conocer la situación y el paradero de los peruanos, además de que se agilicen "los procedimientos para la repatriación" de los que han fallecido.

Lavrov aseguró, por su parte, que Moscú ha dado aclaraciones "detalladas" acerca del trabajo que se realiza para satisfacer la solicitud de Lima, aunque remarcó que se trata de combatientes que "firmaron voluntariamente contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia".

A lo largo de este año, decenas de familiares han denunciado en Lima el reclutamiento con engaños de ciudadanos peruanos para que viajen a Rusia para participar en la guerra con Ucrania.

La Fiscalía peruana inició una investigación por posible trata de personas, ante una situación que también ha sido denunciada en otros países latinoamericanos como Bolivia, Cuba, Ecuador, Brasil o Colombia.