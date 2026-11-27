"No dejaremos de luchar por ningún euro que pueda asignarse a Portugal de manera justa, equilibrada y ponderada", afirmó la noche de este jueves el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en una rueda de prensa al término de las discusiones presupuestarias del Consejo Europeo extraordinario.

Montenegro sostuvo que el texto presentado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, "aún no es suficiente" para lograr el respaldo de Portugal.

El Gobierno portugués ha propuesto, en el seno del grupo de países Amigos de la Cohesión, recuperar los cerca de 7.000 millones de euros que se recortarían en el conjunto de la UE a esta política, destinada a reducir las diferencias económicas y sociales entre regiones.

El primer ministro defendió que el aumento de la financiación para la competitividad, la defensa y la transición energética preserve los recursos de cohesión. También advirtió de que los países con mayor capacidad económica parten con ventaja cuando los fondos europeos se reparten mediante convocatorias competitivas.

Lisboa reclama financiación directa para las regiones ultraperiféricas de la UE, en particular a través del programa POSEI, que apoya a la agricultura en territorios alejados e insulares.

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Montenegro reivindicó además el papel de Azores y Madeira en las conexiones atlánticas entre Europa, África y América y en la protección de infraestructuras críticas.

La discusión de Bruselas se cerró sin acuerdo y Costa situó en diciembre el próximo intento de alcanzarlo.

Según el presidente del Consejo Europeo, una amplia mayoría de los Estados miembros pidió preservar los fondos destinados a la agricultura y la cohesión, mientras siguen abiertas las negociaciones sobre el volumen total del presupuesto y las nuevas fuentes de ingresos de la UE.