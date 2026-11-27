En un comunicado, la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés destacó que aplicaciones como la IA agéntica y la inferencia siguen elevando la demanda de capacidad de cómputo, lo que ha motivado que los proveedores de servicios en la nube estén ampliando su infraestructura de IA.

"Gracias a la gran competitividad de la cadena de suministro de IA de Taiwán, se han disparado las exportaciones de productos electrónicos y de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, la escasez ha encarecido componentes clave como la memoria y los sustratos de circuitos integrados", indicó el organismo.

En este contexto, las exportaciones reales de bienes y servicios de Taiwán crecerán un 23,96 % en 2026, mientras que el consumo privado real registrará un avance del 4,74 % gracias a los "sólidos" beneficios empresariales, aunque la reciente volatilidad de los mercados financieros ha restado parte de ese crecimiento.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo del sector privado real, indicador clave a la hora de medir la inversión, aumentará un 14,9 % este año tras expandirse un 11,16 % en 2025.

"La demanda mundial de hardware para infraestructura de IA es muy fuerte, y los grandes clientes se han asegurado capacidad de producción futura con acuerdos de suministro plurianuales y alianzas estratégicas", expuso la entidad.

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Así, la DGBAS estimó que el PIB taiwanés crecerá un 13,28 % en 2026, una mejora de 2,23 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior, mientras que para 2027 prevé un crecimiento económico del 6,51 %, pese a factores como la ampliación de los controles de exportación de IA por parte de Estados Unidos y una posible regulación más estricta del sector.

"Aun así, la trayectoria de desarrollo de la IA sigue firme. Los proveedores de servicios en la nube, los proveedores de computación para IA y los gobiernos de varios países siguen aumentando sus inversiones en IA, y la demanda de infraestructura y equipos supera la oferta", señaló.

Hogar del principal fabricante de semiconductores avanzados (TSMC) y del principal ensamblador de servidores del mundo (Foxconn), Taiwán cuenta con un rol central en la cadena de suministro de las compañías dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial, como Nvidia o AMD.

En los primeros diez meses del año, las exportaciones de la isla experimentaron un salto interanual del 47,7 %, hasta alcanzar los 758.293 millones de dólares estadounidenses (unos 691.654 millones de euros), más que en todo 2025, en gran parte debido al crecimiento de envíos de productos tecnológicos.