Donald Trump dijo que había hecho la solicitud a Putin cuando se reunieron en China la semana pasada, y agregó que pensaba que ayudaría a llegar a un acuerdo para poner fin a la agotadora guerra de Moscú en Ucrania.

Los comentarios de Trump se producen un día después de recibir al jefe de la OTAN, Mark Rutte, en Florida, tras lo cual los dos líderes emitieron una declaración conjunta pidiendo a Rusia que no expandiera la guerra en Ucrania.

“Durante mis conversaciones en China con el presidente ruso, Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a hablar de que me gustaría que el presidente Putin retirara toda agresión militar contra territorios de toda Europa”, declaró Trump en su red Truth Social.

Trump dijo que lo había hecho “con la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y hacerlo rápidamente”

“Realmente creo que es una gran posibilidad”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trump y Rutte piden a Rusia "evitar acciones que amplíen la guerra" en Ucrania

La declaración no especificó a qué territorios se refería Trump y no incluyó específicamente a Ucrania, que Rusia invadió en febrero de 2022, iniciando la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las naciones europeas están cada vez más preocupadas por lo que consideran provocaciones rusas, incluido el aterrizaje de tres misiles de crucero rusos en Polonia, miembro de la OTAN, la semana pasada.

En su declaración conjunta del miércoles, Trump y Rutte dijeron que “discutieron la importancia de que Rusia evite cualquier acción que intencional o involuntariamente expanda la guerra”

En un notable contraste con las recientes críticas de Trump a Ucrania por atacar objetivos en el interior de Rusia, el líder estadounidense no hizo ningún llamado a Kiev para que muestre una moderación similar.

En declaraciones a los periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida el jueves, Trump dijo que no estaba seguro de si Putin vendría a la cumbre del G20 el próximo mes en Miami, pero “pero si quisiera venir, ciertamente puede”