El accidente ocurrió alrededor de las 09:25 hora local (01:25 GMT). El buque, identificado como 'Xin Xun Long Er Hao', cubría la ruta desde el terminal de ferris de Sheung Wan hasta el Centro de Cruceros de Shekou, en la ciudad de Shenzhen (sureste), en China continental.

El suceso se produjo en una zona especialmente sensible por la confluencia de infraestructuras portuarias y actividades industriales, lo que activó la atención de las autoridades marítimas.

Se trata, según medios locales, de un catamarán de aluminio de 40,33 metros de eslora, con capacidad declarada para 268 pasajeros y operado por la compañía Shenzhen Xunlong Shipping.

De acuerdo con fuentes policiales, el capitán comunicó una avería en el sistema de gobierno, que da dirección a un buque, lo que habría derivado en la pérdida de control del timón.

En términos marítimos, este tipo de fallo es especialmente relevante en rutas de aproximación o maniobra, cuando el buque debe corregir rumbo con rapidez para mantener la seguridad en áreas cercanas a instalaciones fijas o flotantes, como diques secos e infraestructuras de mantenimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la incidencia, el ferry impactó contra un dique seco flotante situado frente a los astilleros Yiu Lian, próximos a un depósito de petróleo de Tsing Yi.

En el dispositivo de emergencia participaron quince ambulancias, embarcaciones de bomberos y una unidad móvil de atención a heridos, que evacuaron a los afectados hasta un punto de triaje habilitado en los astilleros de Yiu Lian antes de su traslado a distintos centros hospitalarios.

Las autoridades señalaron que las víctimas se encontraban conscientes. Entre los afectados habría al menos dos menores de edad.

Algunas fuentes elevan el total de afectados a 25, con cinco personas en condición grave.

El 'Xin Xun Long Er Hao' fue remolcado hasta las instalaciones de Yiu Lian tanto para facilitar las tareas de rescate como para evaluar los daños técnicos.

El análisis de los registros del buque y la inspección de los sistemas de timón y comunicaciones operativas se consideran claves para determinar la secuencia exacta del accidente.

La Policía y el Departamento de Marina de Hong Kong abrieron una investigación para esclarecer las causas, con especial foco en el origen de la avería, el comportamiento del sistema de gobierno y la respuesta operativa ante la incidencia.

Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos ni personas desaparecidas.