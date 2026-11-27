Dos socios europeos de Kiev, Alemania e Italia, expresaron su preocupación porque el ataque pueda llevar a una expansión del conflicto ruso-ucraniano a otra zona.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Zelenski calificó la corbeta rusa hundida por Ucrania con drones navales de “objetivo totalmente legítimo”, y señaló que los servicios secretos ucranianos habían comprobado también que el otro barco atacado era utilizado por los rusos para transportar armas.

Zelenski aseguró además, sin especificar a qué países se refería, que sus diplomáticos se coordinaron con algunos Gobiernos sobre esta operación inédita en esta guerra contra buques enemigos en el puerto de un tercer país.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, habló el jueves por teléfono con el titular de Exteriores del Gobierno libio que tiene como sede Trípoli, Al-Taher Al-Baour, para reafirmarle su apoyo a “la soberanía y la integridad territorial” de Libia y transmitirle que la acción ucraniana no iba dirigida contra Libia, sino contra Rusia.

Sibiga también trasladó “las condolencias correspondientes al pueblo libio”. El ministro ucraniano hacía alusión a la muerte en el ataque de dos militares libios.

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El Gobierno libio de Trípoli al que pertenece Al-Baour no controla el puerto de Bengasi, que está en manos de las autoridades paralelas aliadas de Rusia que mandan en el este de Libia.

Una de las inquietudes de los aliados europeos de Ucrania que han criticado este ataque es que este tipo de operaciones ucranianas provoquen un deterioro aún mayor de la situación de seguridad en Libia.