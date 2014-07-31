Alta comisionada de la ONU denuncia a Estados Unidos por armar a Israel

“Estados Unidos tiene influencia sobre Israel y debería hacer más para parar las muertes, para colocar a las partes en conflicto a dialogar”, dijo Pillay en rueda de prensa, en la que recordó la ayuda financiera y la entrega de material bélico de Washington a Tel Aviv.

“Y no sólo eso, no sólo proveen a Israel con artillería pesada usada por Israel en Gaza, sino que ha gastado casi mil millones de dólares para establecer una protección contra los cohetes para proteger a los civiles israelíes. Una protección con la que no cuentan los civiles de Gaza”, concluyó.