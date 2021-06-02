ABC Color lanza minicolección sobre la Guerra del Chaco

El primer libro, que saldrá este sábado bajo el título La Guerra del Chaco Bolivia-Paraguay (1932-1935), de Adrián J. English, habla de la poca atención externa que atrajo este conflicto bélico más allá del hemisferio occidental. La Historia rápidamente la olvidó, aunque fue la primera guerra que se libró en un entorno selvático con la tecnología militar contemporánea.

Este libro no pretende exponer la historia completa, pero intenta en cierto grado llenar el vacío con una explicación concisa de las causas de la guerra, su desarrollo y sus efectos.

El segundo libro, que saldrá con el diario ABC Color el sábado 12 de junio, Día de la Paz del Chaco bajo el título “La conducción de la guerra de Chacho, de David Zook, enfatiza en que, justamente, las naciones más pobres de la américa española son Bolivia y Paraguay, pero son también de las que más colorido tienen. Pedazos del planeta empapados en violencia.

En la primera mitad del presente siglo ambas naciones chocaron iracundas con motivo de un pleito de fronteras. Fue imposible refrenarlas, y se produjo un conflicto armado más grande de la América meridional, fue unas de las guerras más innecesarias.

El Capitán Zook es el primer investigador, escritor y experto militar que nos ofrece un estudio enteramente aceptable del asunto. Este libro libro examino el aspecto político y diplomático de la Guerra del Chaco.

Ambos materiales pertenecen a un edición especial de El Lector, junto a ABC Color, con el fin de nutrir a todas las generaciones con fundamentos históricos sobre los hechos que marcaron el rumbo de nuestro país e involucraron a nuestros antepasados.

Cada libro cuesta G. 60.000, un precio accesible considerando la buena calidad del material. Se puede adquirir pidiéndole a los canillitas amigos, en las tiendas Biggie o reservando vía WhatsApp al 021 415 15 15.