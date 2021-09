¿Qué hay después de la muerte? ¿La muerte es el fin? ¿La resurrección es un mito?

Llega un libro que no vas a poder dejar de leer: “Lo que hay después de la muerte”, de Francisco Oliveira y Silva con un contenido diferente y nuevo para muchas personas que han perdido a sus seres queridos, especialmente en medio de esta pandemia, y no saben que la muerte no existe, y que aquello que llamamos muerte, es solo un ingreso a una dimensión diferente, tan desconocida como real y espléndida. El material sale este viernes 1 de octubre con ABC Color por G. 50.000.