Mascotas: Mitos y realidades de tener animales no convencionales o exóticos

“Los animales silvestres son animales no domesticados nativos del país donde se encuentran, cuya caza y comercialización esta prohibida en nuestro país, según la Ley 96/92 de vida silvestre”, informa la veterinaria Rosario Agüero.

“Los animales no convencionales, son aquellos procedentes de un país diferente al que viven. Como ejemplo tenemos a los erizos, hurones, hámster, cobayos, cotorritas australianas, etc. Cuya tenencia no está prohibida pero no por eso deja de constituir un riesgo para la fauna local”, señala.

Además, dice la profesional que antes de adquirir especies exóticas debemos informarnos con los especialistas sobre los requerimiento nutricionales, manejo adecuado y enriquecimiento ambiental del hábitat de cada especie.

“Adquirir de criadores responsables, para importar, en lo posible, animales exóticos castrados, todo esto con el fin de evitar que estos animales una vez liberados accidentalmente o deliberadamente, no constituyan un peligro para nuestra biodiversidad”.

Estar informados

La veterinaria puntualiza que “una vez que la persona interesada en adquirir un animal exótico se ha informado, ha preparado el hábitat correcto, se ha contactado con veterinarios de fauna silvestre y exóticos y tiene los medios económicos para costear el manejo y alimentación del animal, es momento de disfrutar de una manera sana y responsable de su nueva mascota”.

Hámster

Los hámsters cuando son únicos en la casa son excelentes mascotas de compañía, comen semillas y algunas verduras, necesitan jaulas con enriquecimiento ambiental, suelen ser agresivos entre ellos, y suelen criar sin control si se les coloca en jaula como cazal.

Cobayos

Los Cobayos son animales muy dóciles, por su metabolismo acelerado deben pasar la mayor parte del tiempo alimentándose de heno, hojas verdes y otras verduras. Es común la deficiencia de vitamina C en estas especies, por lo que su salud depende de una buena alimentación.

Rosario Agüero comenta sobre algunos mitos sobre animales exóticos que hay que derribar:

Conejos

Mitos: Comen zanahoria y lechuga, viven poco y si comen su popó es por deficiencia.

Realidad: Su alimentación principal es el heno, pueden comer la hoja de la zanahoria y verduras. Viven 10 a 12 años. Comer sus heces es un comportamiento natural y nutritivo.

Hurón

Mito: Comen frutas y verduras, manutención económica y son dóciles.

Realidad: Son carnívoros, necesitan varias horas de oscuridad para no desarrollar problemas hormonales. Si no están esterilizados pueden tornarse agresivos.

Erizo

Mito: Comen frutas y no necesitan muchos cuidados.

Realidad: Comen insectos, tenebrios, grillos, caracoles, lauchas. Si no se esteriliza desarrollan problemas en su aparato reproductor.

Ratas

Mitos: No les gusta vivir solos. Son fáciles de manejar.

Realidad: Son omnivoros.

“Si están juntos hembras y machos, la reproducción descontrolada es imposible de evitar. Viviendo en grupos en jaulas son susceptibles a enfermedades respiratorias. Buscando siempre el bienestar animal, resguardando la salud humana y ante cualquier duda y mayor información, consultar con veterinarios especialistas en animales exóticos y silvestres”, recomienda Rosario Agüero.