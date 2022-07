¿Por qué es importante vacunar a mi perro o gato?

“Vacunando a las mascotas las protegemos contra varias enfermedades que en su mayoría llevan a la muerte si no son tratadas a tiempo. Muchas veces las personas no creen en las vacunas o no creen que son necesarias ya que ven que en su casa sus perros están sanos, no tienen historial de haber tenido enfermedades y no salen, o suelen decir que tiene un perro hace tantos años y nunca le pusieron vacunas y está “sano”. Pero no es tanto así, cada organismo es diferente, las vacunas justamente son para prevenir, y de esa manera preparar al organismo ante cualquier posible exposición”, recomienda la veterinaria Rebecca Moreno.

¿Cómo funcionan las vacunas?

La profesional dice que “cuando se aplica una vacuna, introducimos al organismo virus o bacterias específicas de las enfermedades en pequeñas cantidades, que han sido modificadas para que no causen enfermedad al organismo, pero si preparar al cuerpo para que pueda combatir ese virus o bacteria en caso de que el animal se exponga a alguna de esas enfermedades”.

Parvovirus o moquillo

Dice Rebecca Moreno que si un animal entra en contacto con un agente infeccioso como parvovirus o moquillo y no tiene vacunas, su cuerpo al no tener defensas previas contra este virus es muy probable que desarrolle la enfermedad que en la mayoría de los casos es mortal si no se detecta o trata a tiempo y lleva al animal a sufrir mucho. “Es importante mencionar que el animal debe estar en optimo estado de salud antes de ponerle vacunas ya que si está padeciendo algo la vacuna podría tener un efecto no deseado, por eso tu veterinario va a realizar un examen físico general antes de iniciar con el plan sanitario”.

¿Cuándo se deben aplicar las vacunas?

En los perros generalmente se inicia a los 45 días, con una vacuna que da protección contra 6 o 7 enfermedades, entre ellas moquillo, parvovirus, leptospirosis, que son algunas de las más comunes en nuestro país, pero siempre depende del criterio del médico, la zona en la que el animal se encuentre, su estado de inmunidad, etc. podría ser a los 30 días también, siempre con previa administración de antiparasitario.

Luego se aplica la antirrábica y hay otras opcionales como la vacuna contra la tos de las perreras, Giardia o antitetánica.

“En en caso de los gatitos el esquema de vacunación es casi similar con algunas variaciones. Y todas estas vacunas, luego de sus respectivos refuerzos se aplican dosis anuales de por vida”.

¿Hay alguna reacción adversa luego de la aplicación de las vacunas?

Si, los mas comunes son aumento de temperatura, debilidad, y dolor en la zona de aplicación, pero generalmente pasan con el tiempo y no es necesaria la administración de ninguna medicación.

¿Algún cuidado a tener en cuenta luego de la aplicación de las vacunas?

Si, lo ideal es que los animales no vayan a lugares públicos en donde convivan con otras mascotas o se expongan a condiciones de estrés que puedan disminuir sus defensas, tampoco es recomendable bañarles hasta que el médico lo indique, concluye la veterinaria con sus recomendaciones Rebecca Moreno.