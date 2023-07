Podés desarrollar un vínculo especial con tu conejo como mascota

“Los conejos deben tener un recinto de al menos 4m², no es recomendable encerrarles en jaulas. No hay que exponerlos al sol ya que son sensibles y no toleran altas temperaturas por mucho tiempo, lo ideal sería máximo hasta 29°C”, recomienda la doctora Rebecca Moreno, veterinaria.

Hay juguetes especiales para los conejos

Rebecca dice que hay juguetes especiales para conejos, pero de igual manera se les puede poner maderas o cartones para roer, ya que sus dientes están en constante crecimiento y con eso es ideal para el desgaste que necesitan. También es recomendable que tenga un compañerito (ambos esterilizados) para que de esa forma tenga compañía de su especie y no se estrese o aburra.

“Hay que cepillarles el pelo al menos dos veces por semana. No se los debe bañar a menos que sea muy necesario, ya que ellos mismos se encargan de su higiene, en todo caso se pueden utilizar toallitas húmedas para las patitas u otras zonas de ser necesario”.

“El recinto se debe limpiar todos los días, procurando no utilizar productos muy fuertes ya que podrían ser tóxicos para ellos. No se les debe agarrar de las orejas bajo ninguna circunstancia ya que estas no están preparadas para soportar su peso y les causa mucho dolor”, recalca la veterinaria.