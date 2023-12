Mascotas: Consejos para solucionar conductas estereotipadas

“También el dolor causado por una enfermedad puede extenuar al animal y conducir a comportamientos no deseados. Tampoco un can muerde porque le guste pelear o porque disfrute intimidando o haciendo daño a otros. Un perro agresivo es casi siempre un animal inseguro que no sabe resolver por sí mismo una situación”, comenta la doctora Adriana González, veterinaria.

Dependiendo del motivo, la agresión puede manifestarse de distintas formas:

Autodefensa: se siente incómodo ante otro perro o persona.

Agresión protectora: hay que defender a los miembros de la familia del enemigo.

Protección de recursos: como por ejemplo la lucha por un objeto propio como los juguetes o la cama.

