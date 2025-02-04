¿Es bueno sacar a pasear a tu perro con este calor? Te explicamos

El verano puede ser un tiempo maravilloso para disfrutar al aire libre junto a tu mascota. Sin embargo, el calor extremo y el asfalto caliente representan serios riesgos para la salud y el bienestar de nuestros perros.

El asfalto y otras superficies, como el cemento o la arena, pueden calentarse mucho más que el aire circundante y alcanzar temperaturas que queman en cuestión de segundos.

Lea más: Cuáles son las razas de perro que más sufren en el calor extremo y qué hacer para ayudarlas

La sensibilidad de las patas de los perros a estas superficies calientes puede ser subestimada por sus dueños, lo que puede llevar a quemaduras, ampollas y daños en los cojinetes plantares de forma rápida.

Síntomas de quemaduras en las patas

Los signos de que un perro ha sufrido quemaduras en las patas incluyen, pero no se limitan a:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamerse frenéticamente las patas

Cojera o rehusarse a caminar

Piel enrojecida, con ampollas o desprendida

Aguante reducido al caminar o correr

Test de los 7 segundos y otras formas de evitar lesiones

Una buena práctica es realizar el test de los 7 segundos antes de salir. Colocá el dorso de tu mano contra el asfalto; si no podés mantenerla durante 7 segundos debido al calor, el asfalto está demasiado caliente para las patas de tu perro.

Programá los paseos durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas y el sol está menos intenso.

En el mercado existen productos como botines especiales para perros que sirven de barrera entre las patas y las superficies calientes.

Lea más: ¿Es bueno darles hielo a los perros?

Asegurate de que tu perro tenga acceso a agua fresca antes, durante y después del paseo para evitar la deshidratación.

Primeros auxilios para patitas quemadas

Si sospechás que tu perro ha sufrido quemaduras:

Limpiale las patas con agua fresca o una solución salina antiseptica .

Evitá que tu perro se lama las patas utilizando un collar isabelino .

Consultá con tu veterinario para un tratamiento adecuado y seguimiento.

Y... cuidado también con el golpe de calor

Además de las quemaduras en las patas, otro gran riesgo es el golpe de calor. Los síntomas incluyen:

jadeo excesivo,

encías de color rojo brillante,

letargo,

confusión,

vómitos

y, en casos extremos, colapso.

Lea más: Altas temperaturas: cómo evitar el golpe de calor en tu mascota

Si sospechás de un golpe de calor, es crucial enfriar a tu perro gradualmente y buscar atención veterinaria inmediata.