¿Es bueno darles hielo a los perros?

A los perros les encanta el hielo y una explicación para esto es fisiológica. Los perros regulan peor la temperatura que los humanos: apenas sudan (principalmente por las almohadillas) y dependen del jadeo para disipar calor. El frío del hielo puede aportar alivio momentáneo en la boca y ayudar a sentirse más confortables, sobre todo después de paseos o juegos.

También hay un componente conductual. El cubito se desliza, rebota y “escapa”, convirtiéndose en un juguete improvisado que estimula la persecución. Y al romperse, ofrece una recompensa sensorial inmediata: sonido crujiente, textura cambiante y una pequeña “victoria” al triturarlo.

En cachorros, además, el frío puede calmar encías sensibles durante la dentición.

Sin embargo, que les encante no significa que sea adecuado para todos.

Cuándo no es lo ideal

Veterinarios suelen advertir dos riesgos principales: el dental (un cubo grande o muy duro puede astillar dientes, especialmente en perros que muerden con fuerza o ya tienen problemas dentales) y el de atragantamiento, si intentan tragar trozos grandes.

En algunos animales, ingerir mucha agua de golpe —incluso en forma de hielo— puede provocar malestar gastrointestinal.

Y si el perro busca compulsivamente hielo o agua, conviene descartar causas médicas (dolor, estrés, diabetes u otros trastornos).

Recomendaciones

Si se ofrece, la recomendación general es hacerlo con prudencia: cubitos pequeños o hielo triturado, siempre con supervisión y como complemento, no como sustituto del agua fresca.

Evitá “helados caseros” con ingredientes peligrosos para perros (xilitol, chocolate, uvas o pasas) y recordá que el mejor plan para el calor sigue siendo la sombra, horarios de paseo más suaves y buena hidratación.

El hielo puede ser un snack veraniego útil y entretenido, pero como todo premio, funciona mejor cuando se adapta al perro que lo recibe.