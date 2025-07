Cómo tratar a los perrhijos

—¿Cuál es tu especialidad y hace cuánto te dedicás a ello?

—Mi especialidad de adiestramiento es conductista: Es la modificación sistemática de comportamiento y redireccionamiento de conductas negativas. ¡Me dedico hace nueve años a esta hermosa profesión! Vivo y trabajo una semana en Asunción y una semana en Ciudad del Este.

Lea más: Etología o la vida con las mascotas en pandemia

—¿En qué medida las mascotas de hoy requieren asistencia profesional?

—Hoy en día vivimos en una sociedad, con reglas y límites que también tienen nuestros perrhijos. Reglas de convivencia claras, como pasear a nuestros perros con correa, juntar las heces con una bolsita y tirarlas al basurero, si es un perro agresivo, ponerle bosal, etc. La asistencia profesional es necesaria cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control sobre nuestras mascotas, en momentos en que cualquier estímulo externo, por más pequeño que sea, desata a la fiera que llevan dentro. El dueño tendría que poder tener el control de su perro independientemente a lo que esté pasando a su alrededor. Si, como dueño, no tenés control de tu perro al momento de recibir visitas, si en el paseo tira mucho la correa, te arrastra, o al ver a otro animal se descontrola e ignora tus llamados de atención, entre otros, todos estos son buenos indicadores para buscar ayuda profesional. Así también, si no tenés idea de cómo educarlos.

Incluso sería una buena idea hablar con un adiestrador antes de tomar la decisión de traer un perro a casa. ¡Para eso estamos los adiestradores caninos!

—Luego de la pandemia ¿cambió el carácter o la personalidad de las mascotas?

—La verdad es que los perros mantuvieron su perronalidad. Lo que sí noto que cambió en la pandemia es cómo vemos al perro. No solo como un integrante más de la familia, también como un apoyo emocional, empezamos a depender mucho más de ellos, ya que, en muchos casos, fueron nuestra única compañía. ¡La pandemia dio lugar a un supervínculo de amor, amistad y una lealtad única! ¡De ambas partes!

—Existen algunos tips o cuestiones a tener en cuenta en invierno?

—Sí, primero que nada, tener especial cuidado con los perros de talla pequeña, ya que ellos no retienen tan bien el calor y les cuesta más regular la temperatura corporal ante el frío extremo, sienten mucho más el descenso de temperatura; también abrigar a perros de pelaje corto. Es fundamental que tengan agua limpia para tomar a disposición las 24 hs del día. Siempre. También tenemos que aumentarle un poco las porciones de comida. Proporcionarles un lugar calentito en casa. Para los paseos es recomendable que sea en un horario cálido, y si solo podemos muy de mañana o muy de noche, que estén bien abrigados. Cuidar mucho las patitas de nuestros perrhijos. Ya hay zapatos para perros en el mercado para los días de temperaturas extremas o de lluvia.

—Actualmente se ven muchas mascotas que se hacen virales. ¿Eso requiere adiestramiento o surgen nomás en ellos esa condición o habilidad?

—Cada perro es un mundo y cada uno tiene su magia, el adiestramiento es uno de las factores, pero depende mucho del tipo de dueño, ya que nuestros perros reflejan el mundo que les mostramos, aparte de que hoy en día tenemos herramientas para compartir en tiempo real todo lo que hacen nuestras mascotas en redes sociales, eso se vive en tiempo real. Mi consejo es que salgan con sus perros, paseen, jueguen, diviértanse con sus perrhijos. Disfruten de ellos, que su tiempo es mucho más corto que el nuestro; el tiempo que estarán presentes con nosotros, en nuestra familia, acompañándonos, es limitado. Grábenlos, sáquenles fotos, compartan todo lo que puedan. Es mi humilde consejo para todos los dueños. ¡Ellos son el mundo que les mostramos!

Más info:

@quienpaseaaquien