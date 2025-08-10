Día del Veterinario: cómo elegir al profesional ideal para cuidar de tu perro o gato

Profesionalismo: señales para detectarlo

Cuando buscás a alguien que cuide la salud de tu mascota, el profesionalismo del veterinario marca la diferencia. Algunos indicadores clave son la capacitación constante y la pertenencia a asociaciones reconocidas, como los colegios veterinarios nacionales.

Según la Federación de Veterinarios de América Latina, el 85% de dueños de mascotas confía más en profesionales que exhiben diplomas actualizados y participan en congresos. Preguntar por su especialización y los cursos más recientes puede darte una idea clara de su compromiso con el aprendizaje constante y la calidad del servicio.

Empatía: la importancia del vínculo humano-animal

La relación entre el veterinario, tu mascota y vos resulta determinante en la calidad de la atención. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que el 72% de tutores que perciben empatía en el trato del veterinario reportan mayor satisfacción y adherencia al tratamiento.

La escucha activa, la paciencia para explicar diagnósticos y la disposición para responder preguntas son signos claros de empatía.

Según expertos, el estrés de perros y gatos disminuye notablemente cuando sienten confianza y buen trato en la consulta, lo que beneficia tanto su salud física como emocional.

Apoyando esto, un informe publicado en la revista Journal of Veterinary Behavior encontró que los animales acompañados por tutores tranquilos y personal veterinario empático presentan una reducción del 60% en signos de miedo, como temblores y vocalizaciones excesivas.

Además, la empatía no solo mejora la experiencia en la consulta, sino que favorece la comunicación y la prevención de enfermedades.

Un artículo de la Universidad de Cambridge resaltó que los tutores bien informados y escuchados tienden a cumplir de manera más precisa los tratamientos y las visitas regulares, disminuyendo el riesgo de complicaciones médicas a largo plazo.

En ese sentido, la empatía se traduce en una relación de confianza que potencia el bienestar integral de las mascotas y fortalece el lazo entre el humano y el animal.

Experiencia comprobada y referencias

La trayectoria y la experiencia previa pueden ser determinantes en casos complejos o cuando se requiere atención especializada.

Revisar opiniones en línea, pedir referencias y consultar sobre casos similares atendidos son acciones recomendadas. Datos recientes indican que un 64% de tutores prefiere profesionales con al menos cinco años en práctica clínica, y que quienes cuentan con buenas referencias tienden a generar más confianza dentro de la comunidad.

Herramientas tecnológicas y atención integral

El acceso a tecnología de diagnóstico avanzada y el trabajo con equipos interdisciplinarios son aspectos que reflejan el compromiso con la medicina veterinaria moderna.

Una encuesta realizada por la Red de Clínicas Veterinarias del Cono Sur muestra que el 59% de personas elige consultorios equipados con laboratorio propio, ecografía o radiografía.

La posibilidad de trabajar junto a especialistas en comportamiento animal o nutrición agrega valor a la atención y repercute directamente en la calidad de vida de perros y gatos.