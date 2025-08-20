Conocé al Lagotto Romagnolo, el perro italiano buscador de trufas

Criado históricamente como perro de agua en zonas pantanosas, el Lagotto Romagnolo pasó de cobrar aves a especializarse en la búsqueda de trufas cuando esa labor perdió terreno.

Su nariz fina, resistencia y facilidad de adiestramiento lo transformaron en referencia del tartufo en Europa. Hoy, además de su prestigio como trabajador del olfato, gana popularidad como compañero de vida.

Un olfato calibrado para el subsuelo

La trufa madura libera compuestos aromáticos que el Lagotto detecta incluso a decenas de centímetros bajo tierra. Adiestrado para “marcar” el punto exacto sin dañar el hongo, excava solo lo necesario y espera la señal del guía.

Escuelas especializadas recomiendan reforzar la búsqueda con juegos de olfato y sesiones cortas y frecuentes para evitar la fatiga sensorial.

Rasgos físicos: rulos funcionales y cuerpo compacto

Según el estándar de la Fédération Cynologique Internationale (FCI, estándar N.º 298), el Lagotto es un perro de talla mediana, compacto y robusto:

Altura aproximada: 43–48 centímetros en machos y 41–46 centímetros en hembras.

Peso habitual: 11–16 kilogramos, con buena musculatura.

Pelaje: rizado, lanoso y denso, con subpelo. Colores que van del blanco sólido al blanco con manchas anaranjadas, marrón en distintas intensidades y roano. Ese manto protege del frío y la humedad, pero requiere mantenimiento: se recorta a tijera para conservar el rizo y evitar nudos. Suele soltar poco pelo, aunque “hipoalergénico” no significa ausencia de alérgenos; la reacción varía según la persona.

Temperamento: trabajo, juego y vínculo

El Lagotto combina sensibilidad social con alta motivación por el trabajo. Suele ser afectuoso, vigilante sin ser agresivo y muy enfocado cuando entiende la tarea.

Necesita ejercicio diario y, sobre todo, actividad cognitiva: rastreos, juegos de olfato, obediencia y enriquecimiento ambiental. Con socialización temprana, convive bien con niñas y niños y otros animales.

El aburrimiento puede traducirse en excavaciones indeseadas; si vivís en casa con jardín, conviene ofrecer superficies “permitidas” para canalizar esa conducta.

Vida cotidiana y cuidados prácticos

Cepillado y recorte: cada pocas semanas para evitar esteras; baño espaciado para no alterar la textura del rizo.

Uñas y oídos: mantenimiento regular, sobre todo tras actividades en ambientes húmedos.

Alimentación y peso: la tendencia a la glotonería existe; controlar raciones y usar parte del alimento en juegos de búsqueda ayuda a la saciedad mental.

Entrenamiento: métodos basados en refuerzo positivo funcionan especialmente bien con esta raza atenta y sensible.

Mitos y realidades