¿Por qué los salchichas son más propensos a problemas de columna? Descubrí las causas y cuidados

El teckel (Dachshund o perro salchicha) es propenso a hernias de disco por su anatomía. Reconocer señales, actuar rápido y adaptar rutinas puede marcar la diferencia. Especialistas recomiendan control de peso, rampas, arnés y reposo ante dolor o debilidad.