La primavera y el celo en las mascotas: qué tener en cuenta en perros y gatos

Con la llegada de la primavera, aumentan las horas de luz, suben las temperaturas y se intensifica la actividad reproductiva en muchas especies. Para quienes conviven con perros y gatos, esta etapa trae cambios de comportamiento, riesgos sanitarios y decisiones de manejo que conviene anticipar.

Entender cómo funciona el celo en cada especie y planificar medidas preventivas puede marcar la diferencia entre una temporada tranquila y una llena de sobresaltos.

Estacionalidad: similitudes y diferencias

En los gatos, el ciclo reproductivo está íntimamente ligado a la longitud del día. Son animales poliéstricos estacionales e inducidos: varias veces al año pueden entrar en celo y la ovulación se desencadena por el apareamiento.

Con más horas de luz en primavera y verano, las gatas no esterilizadas tienden a encadenar celos con intervalos breves, lo que aumenta la probabilidad de gestación si hay contacto con machos.

En los perros, el patrón es distinto. Las hembras suelen presentar dos celos al año en promedio, con menor influencia de la estacionalidad y mayor variabilidad individual y racial.

Aun así, el buen clima favorece los paseos y los encuentros entre animales, incrementando el riesgo de cruces no planificados.

Señales de celo y cambios de conducta

Gatas: vocalizaciones intensas y frecuentes, frotamientos, elevación de la grupa y postura de lordosis, inquietud y, en algunos casos, marcaje urinario. Si no hay cópula, el celo puede prolongarse o repetirse en pocos días.

Perras: vulva hinchada, secreción sanguinolenta al inicio del estro, mayor atractivo para los machos, nerviosismo o afectividad inusual. Tras el celo, algunas pueden desarrollar pseudogestación (falsa preñez), con producción de leche y conductas de “nido”.

Los machos de ambas especies pueden mostrar aumento de marcaje, intentos de fuga o vagabundeo, vocalizaciones y conductas de monta, motivados por hembras en celo en el vecindario.

Salud y bienestar: lo que no hay que perder de vista

Gestaciones no deseadas: la primavera concentra reportes de camadas inesperadas. Además de la responsabilidad de encontrar hogares, las hembras jóvenes, senior o con condiciones preexistentes corren riesgos en la gestación y el parto.

Patologías uterinas y mamarias : en perras y gatas, la esterilización temprana reduce de forma significativa el riesgo de tumores mamarios y previene infecciones uterinas graves como la piometra. En machos, la castración elimina el cáncer testicular y reduce problemas prostáticos.

Parásitos y vectores: con el calor, aumentan pulgas, garrapatas y mosquitos. La protección regular frente a ectoparásitos y, según la zona, enfermedades transmitidas por vectores (como leishmaniasis o dirofilariosis) es clave.

Estrés y seguridad: más actividad al aire libre implica ventanas abiertas, balcones y jardines. En gatos, los “síndromes de balcón” son una causa frecuente de traumatismos; las redes y mallas de seguridad son una inversión crítica.

Prevención y manejo responsable

Esterilización/castración: es la medida más efectiva para evitar camadas no planificadas y aportar beneficios sanitarios. El calendario óptimo depende de la especie, la raza y el estado de desarrollo; un plan individual con el veterinario ayuda a ponderar riesgos y beneficios.

Control del entorno: paseos con correa para perros, patios bien cercados, identificación con microchip y chapas visibles. En gatos, enriquecer el ambiente interior y asegurar ventanas y terrazas reduce escapes y accidentes.

Separación temporal: si una perra está en celo, evitar parques caninos en horas concurridas y el contacto con machos enteros. En gatos, mantener a las gatas en celo en interiores hasta resolver la esterilización o supervisar estrictamente.

Apoyos conductuales: feromonas sintéticas, rutinas de juego y rascadores en gatos; ejercicio, olfato y entrenamiento en perros ayudan a canalizar la excitación y disminuir la ansiedad durante esta etapa.

Higiene y cuidados: en perras, protectores o pañales para el sangrado pueden ayudar en interiores; revisar la piel y el pelaje tras paseos; mantener al día antiparasitarios y vacunación.

Mitos frecuentes y aclaraciones

“Una camada la hace más sana”: no hay evidencia de que parir mejore la salud de perras o gatas; por el contrario, la esterilización temprana aporta protección frente a varias enfermedades.

“Los gatos se calman si salen a aparearse”: permitir salidas no controladas incrementa el riesgo de peleas, accidentes, transmisión de enfermedades y camadas indeseadas. El manejo ambiental y la esterilización son estrategias más seguras y eficaces.

“El celo solo ocurre en primavera”: en gatos, la primavera es un detonante potente, pero pueden entrar en celo durante buena parte del año con suficiente luz; en perros, el ciclo es menos estacional y varía entre individuos.

Cuándo consultar

Sangrado abundante, apatía, fiebre, vómitos o secreción con mal olor tras un celo pueden indicar complicaciones como piometra y requieren atención inmediata.

Conductas de ansiedad intensa, agresividad o marcaje persistente se benefician de evaluación veterinaria y, si es necesario, de un plan conductual.

Ante cualquier duda sobre anticoncepción, tiempos de esterilización o prevención de parásitos, un chequeo pretemporal en primavera permite ajustar medidas.

La primavera invita a salir y disfrutar, pero también demanda previsión. Con información fiable, medidas preventivas y acompañamiento veterinario, perros y gatos pueden transitar el celo y la temporada cálida con seguridad y bienestar.