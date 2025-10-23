¿Cómo saber si tu perro tiene ansiedad?: señales que muchos dueños ignoran

¿Qué es la ansiedad en los perros? La ansiedad es una respuesta emocional ante situaciones que generan miedo, frustración o inseguridad. Puede ser provocada por múltiples factores: la soledad, los cambios de rutina, el exceso de estímulos o incluso la falta de ejercicio físico. Según veterinarios y etólogos, se trata de una condición conductual, no de un simple “mal comportamiento”.

Señales de que tu perro puede tener ansiedad

Algunos síntomas son evidentes, pero otros pasan desapercibidos. Estas son las conductas más frecuentes que pueden alertarte:

Ladridos o aullidos constantes cuando se queda solo.

Destrozos en la casa: muebles mordidos, puertas arañadas, objetos rotos.

Orina o heces dentro del hogar, incluso si está entrenado.

Jadeo excesivo, temblores o hipervigilancia.

Lamido compulsivo de patas o cuerpo.

Apatía o pérdida del apetito.

Búsqueda constante de atención o, por el contrario, aislamiento.

Estos comportamientos suelen intensificarse ante ruidos fuertes (como fuegos artificiales), salidas del dueño o visitas desconocidas.

Lea más: Mascotas en el trabajo: la nueva tendencia que mejora el bienestar y llega tímidamente a Paraguay

Causas más comunes

Entre las causas más habituales se encuentran:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ansiedad por separación: ocurre cuando el perro no tolera quedarse solo.

Falta de socialización temprana: no haber estado expuesto a distintos entornos o personas durante el crecimiento.

Traumas previos: especialmente en animales adoptados o que sufrieron maltrato.

Falta de estimulación física o mental: los perros necesitan actividad diaria para canalizar su energía.

Qué hacer si tu perro muestra ansiedad

Consultá con un veterinario o etólogo canino: ellos pueden descartar causas médicas y ofrecer estrategias de modificación de conducta. Evitá castigarlo: el castigo solo aumenta el miedo y el estrés. Implementá rutinas estables: los perros se sienten más seguros con horarios previsibles. Aumentá el ejercicio y los paseos: El movimiento ayuda a liberar tensión. Ofreceles juguetes interactivos o actividades de olfato para mantener su mente ocupada. Creá un espacio seguro en casa, con su cama, juguetes y olor familiar.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si la ansiedad persiste o el perro presenta conductas autodestructivas (como morderse hasta lastimarse), es fundamental acudir a un especialista en comportamiento animal. En algunos casos, puede requerirse tratamiento farmacológico acompañado de terapia conductual.

Una cuestión de empatía

Tener una mascota implica más que cubrir sus necesidades básicas. Significa comprender su lenguaje emocional. Detrás de cada ladrido o mirada inquieta puede haber un pedido de ayuda. La ansiedad no es un capricho: es una señal de que algo no anda bien. Reconocerlo a tiempo es la mejor forma de devolverles la tranquilidad que ellos siempre nos ofrecen.